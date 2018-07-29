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Врачи рассказали о состоянии найденной на тротуаре в столице новорожденной
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Врачи рассказали о состоянии найденной на тротуаре в столице новорожденной 

Москва24 41 минуту назад
Фото: Москва24
Врачи рассказали о состоянии младенца, найденного на тротуаре в Северном Бутове. Малышке всего 10 дней. По словам медиков Морозовской больницы, она находится в хорошем состоянии, передает телеканал Москва 24.
Девочку нашли на земле, завернутой в пеленку и женскую кофту. Врачи отметили, что младенца нашли достаточно быстро, что позволило девочке не пострадать от происшествия.
"Девочка была согретая, вероятно ее кто-то оставлял, завернув в какую-то кофту. Сейчас ребенка обследуют, за младенцем ухаживают, он в стабильном состоянии", — заявила врач-неонатолог Елена Рябова. Первую ночь девочка часто просила есть, сейчас уже начала набирать вес.
Об инциденте также рассказала девушка, обнаружившая младенца. По словам Марии Санталовой, ребенок спал, настолько неподвижно, что напоминал восковую фигурку. «Сразу подошла семейная пара, мужчина его потрогал, ребенок начал шевелиться, тогда все поняли, что он живой. Женщина взяла его на руки», — отметила очевидец.
В полиции по факту происшествия сразу же возбудили уголовное дело, а малышку доставили в Морозовскую больницу. О родителях младенца пока ничего не известно.
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Женский форум
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