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В Екатеринбурге 9-летний ребенок ушел из дома в торговый центр
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В Екатеринбурге 9-летний ребенок ушел из дома в торговый центр 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сбежавший из дома 9-летний мальчик нашелся в одном из торговых центров Екатеринбурга.
Ребенок ушел из дома 28 июля около полудня, но он не вернулся ни вечером, ни утром на следующий день. Мать забила тревогу и обратилась в полицию 29 июля, которые тут же начали искать 9-летнего мальчика на улицах города, в подъездах домов и в торговых центрах. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу, «бегунка» обнаружили в одном из ТЦ после нескольких часов поиска.
«К счастью, в отношении ребенка и им самим никаких противоправных деяний не совершено», — сказали в пресс-службе правоохранительных органов, — «с мамой и ребенком сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних».
Беспокойство родителей по поводу долгого отсутствия своих детей. Напомним, недавно в Самаре пропажа семилетней девочки обернулась трагедией: 21 июля она ушла гулять, а утром 22 июля ее нашли мертвой с признаками насильственной смерти. 26 июля полиция арестовала подозреваемого в убийстве девочки.
Фото: pixabay.com
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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