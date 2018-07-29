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Суперсемейка: Дэвид Бекхэм и Виктория устроили сюрприз для детей
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Суперсемейка: Дэвид Бекхэм и Виктория устроили сюрприз для детей 

Peopletalk 20 минут назад
Фото: Peopletalk
В последнее время семейство Бекхэмов стало реже собираться вместе. И их можно понять: старший сын Бруклин (19) уже профессионально занимается фотографией и даже снял свою первую обложку со звездой «Игры престолов» Софи Тёрнер (22) для журнала 1883 Magazine.
А Ромео (15) вовсю увлёкся теннисом — мальчик уже серьезно занимается спортом и планирует стать известнее отца в своём виде спорта.
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Но все же парни нашли время в своём графике, чтобы собраться всей семьёй и … приготовить мороженое! Весь клан Бекхэмов участвовал: даже малышка Харпер (7) не осталась в стороне. Как оказалось, этот сюрприз устроил Дэвид (44) для семьи. А позже глава семейства поделился смешными видео с готовкой в своём Instagram.
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Ромео даже нарисовал шоколадом во время готовки «люблю маму и папу». Ну разве не идеальная семья?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/supersemejka-devid-bekhem-i-viktoriya-ustroili-syurpriz-dlya-detej/
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