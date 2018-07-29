Мигрант из Мозамбика жестоко убил своих дочерей в Дрездене

Приехавшая из Мозамбика женщина обратилась в полицию Дрездена с заявлением о пропаже двух дочерей трех и шести лет. По ее словам, на прогулку детей забрал отец, с которым она развелась после переезда в Германию, но так и не вернул их. Об этом сообщила газета Bild.

Полицейские прибыли к дому, где жил бывший муж заявительницы. В его квартире они нашли трупы двух девочек и пьяного отца.

По предварительным данным криминалистов, смерть детей была насильственной. Результат медицинской экспертизы станет известен только в ближайший понедельник, 30 июля.

Сейчас подозреваемый в убийстве собственных дочерей мужчина арестован.