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Мигрант из Мозамбика жестоко убил своих дочерей в Дрездене
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Мигрант из Мозамбика жестоко убил своих дочерей в Дрездене 

360tv.ru 56 минут назад
Приехавшая из Мозамбика женщина обратилась в полицию Дрездена с заявлением о пропаже двух дочерей трех и шести лет. По ее словам, на прогулку детей забрал отец, с которым она развелась после переезда в Германию, но так и не вернул их. Об этом сообщила газета Bild.
Полицейские прибыли к дому, где жил бывший муж заявительницы. В его квартире они нашли трупы двух девочек и пьяного отца.
По предварительным данным криминалистов, смерть детей была насильственной. Результат медицинской экспертизы станет известен только в ближайший понедельник, 30 июля.
Сейчас подозреваемый в убийстве собственных дочерей мужчина арестован.
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