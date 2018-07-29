Шестилетнего мальчика дважды укусила ядовитая змея

Одна из самых ядовитых змей мира — западная коричневая змея — дважды укусила шестилетнего мальчика по имени Джоэл Конинг. Ребёнок чудом остался жив.

Как сообщает The West Australian, инцидент произошёл недалеко от дома ребёнка в одном из городов на западе Австралии. Мама мальчика рассказала, что её сын пришёл к ней и рассказал об укусе змеи. Мальчик поинтересовался, о том, что с ним будет после укуса.

«Я отправлюсь на небеса?», — спросил мальчик, на что женщина ответила ему положительно, после чего ребенок упал.

«Он забился в агонии. Я знала, что нужно заставить его дышать, так что ходила с ним по дому, и на каждом третьем шаге вдыхала ему в рот кислород. Его глаза закатились, он хрипел», — рассказала женщина.

После случившегося нападения змеи на сына она доставила его в больницу. Позже ребенка транспортировали на самолёте в больницу города Перта.

Спустя восемь дней мальчика повторно укусила змея в левую ногу. На этот раз мальчика жалила ложная гадюка Гюнтера. Позже ребёнок признался, что надеялся выжить после укуса змеи.

«Я молился об этом, и моя молитва сбылась», — рассказал Джоэл. По всей видимости, мальчику повезло, что в его теле еще сохранился антидот против яда.

Спустя семь месяцев мальчик по-прежнему панически боится шума в кустах. Его семья опасается, что в тёплое время года змеи станут более опасными.

Ранее News.ru сообщал, что под Оренбургом ребёнка укусила змея.