Вдова Хита Леджера вышла замуж: родители погибшего актера отреагировали на эту новость

Мишель Уильямс и Хит Леджер , казалось, были образцовой парой. Они вместе появлялись на всех мероприятиях: но при этом не делали из своей жизни шоу. Много времени обои проводили с общей дочерью и даже мечтали еще завести детей. Известие о смерти актера (скончался от интоксикации, вызванной действием болеутоляющих препаратов) стало для его жены кошмаром. Она долго не могла прийти в себя. Она продала их общий дом в Бруклине. «Первое время я чувствовала себя ужасно. Я думала: „Как он нас найдет? Это то место, где мы жили, и он ведь не будет знать, где мы сейчас находимся“, — рассказывала Уильямс.

Она некоторое время встречалась с актером Джейсоном Сигелом и режиссером Спайком Джонсом. Но настоящие романтические отношения у нее завязались лишь недавно с музыкантом Филом Элверумом. Известие об их свадьбе стало полной неожиданностью для всех, даже для знакомых пары.

Родители Хита Леджера впервые прокомментировали свадьбу жены их сына. „Мы очень счастливы за нее. Очень“, — сказал отец актера и добавил, что очень хочет, чтобы Мишель была счастлива.