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Подруга семьи рассказала, почему дочери остались с отцом‐нелюдем
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Подруга семьи рассказала, почему дочери остались с отцом‐нелюдем 

360tv.ru 31 минуту назад
Подруга семьи, в которой отец издевался и насиловал трех дочерей, рассказала, как девочки остались с извергом, а мать их не защитила. В комментарии «360» она подчеркнула, что всей ситуации не знает, но уверена, что мать была в курсе происходящего с детьми.
По словам подруги семьи Ники, мать трех сестер, которые расправились с отцом-мучителем, знала о происходящем. Несмотря на положительные отзывы соседей, которые были уверены, что убитый Михаил воспитывает девочек в строгости, он использовал детей как рабов, которых не всегда кормили и постоянно били.
«Мама девочек… я не знаю всей ситуации, но она пыталась уехать от него, она оставила девочек по какой-то причине с отцом. Мама тоже была в курсе всей этой ситуации», — поделилась Ника.
Она рассказала, что ходили слухи, будто иногда отец подзывал среднюю дочь, клал ее под одеяло, когда занимался сексом с женой.
«Она должна была быть в курсе этого, но она уехала, а отец ее нашел, избил. Она просто скрылась и он не знал, где она живет. Я не знаю, почему она их оставила», — заключила подруга семьи.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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