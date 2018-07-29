Подруга семьи рассказала, почему дочери остались с отцом‐нелюдем

Подруга семьи, в которой отец издевался и насиловал трех дочерей, рассказала, как девочки остались с извергом, а мать их не защитила. В комментарии «360» она подчеркнула, что всей ситуации не знает, но уверена, что мать была в курсе происходящего с детьми.

По словам подруги семьи Ники, мать трех сестер, которые расправились с отцом-мучителем, знала о происходящем. Несмотря на положительные отзывы соседей, которые были уверены, что убитый Михаил воспитывает девочек в строгости, он использовал детей как рабов, которых не всегда кормили и постоянно били.

«Мама девочек… я не знаю всей ситуации, но она пыталась уехать от него, она оставила девочек по какой-то причине с отцом. Мама тоже была в курсе всей этой ситуации», — поделилась Ника.

Она рассказала, что ходили слухи, будто иногда отец подзывал среднюю дочь, клал ее под одеяло, когда занимался сексом с женой.

«Она должна была быть в курсе этого, но она уехала, а отец ее нашел, избил. Она просто скрылась и он не знал, где она живет. Я не знаю, почему она их оставила», — заключила подруга семьи.