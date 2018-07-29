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Супруга Алека Болдуина решилась на пятого ребенка
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Супруга Алека Болдуина решилась на пятого ребенка 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
34-летняя Хилария Болдуин весной этого года стала мамой в пятый раз и подарила своему знаменитому супругу малыша. Еще во время беременности женщина признавалась, что в будущем может решиться еще на одного ребенка.
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Алек Болдуин перенес тяжелую операциюБеременная супруга актера выложила в микроблог снимок из больничной палаты. Сейчас Хилария и Алекс воспитывают четверых детей: пятилетнюю Кармен, трехлетнего Рафаэля, двухлетнего Леонардо и трехмесячного Ромео. Старшая дочь Хиларии не раз говорила маме о том, что мечтает иметь маленькую сестренку, так как хочет расти не только в окружении трех братьев. Теперь же супруга артиста заявила в одном из интервью, что готова родить пятого ребенка, ведь они с мужем обожают детей и хотят, чтобы их семья становилась все больше.
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Если Болдуин все же станет в скором времени мамой в пятый раз, то для ее супруга Алека это будет уже шестой наследник, так как у него есть 22-летняя дочь от первого брака. Сам Болдуин будет несказанно рад прибавлению в семействе и такими темпами сможет стать одним из самых многодетных отцов Голливуда. Впрочем, чтобы побить многодетных рекордсменов Клинта Иствуда и Мэла Гибсона, у которых по восемь детей, Алеку и Хиларии придется обзавестись еще несколькими наследниками.
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