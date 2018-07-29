«Нереально благородная семья!»: Юлия Меньшова отметила день рождения в кругу близких

Вчера популярная актриса и телеведущая Юлия Меньшова отпраздновала свой 49-й день рождения, а сегодня поделилась с поклонниками несколькими милыми фотографиями с праздника, который она провела по-домашнему, в кругу самых близких людей: своих родителей, детей и мужа.

Как известно, Юлия Меньшова — дочь известных в мире кино людей: актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова . Неудивительно, что имея таких родителей, Юлия пошла по их стопам, став довольно успешной актрисой и популярной телеведущей. Муж ее, кстати, тоже актер, Игорь Гордин , но он более известен любителям театра. 28 июля Юлии Меньшовой исполнилось 49 лет. Свой день рождения знаменитость решила отпраздновать тихо и по-семейному, собрав за одним столом сразу три поколения своей семьи — маму с папой, супруга и детей, сына Андрея и дочь Таисию. Снимки, которые опубликовала Юлия для своих поклонников, передали тихую и уютную атмосферу семейного праздника, которая хорошо знакома и близка многим простым людям.

Поклонники с удовольствием воспользовались случаем, чтобы еще раз поздравить любимую артистку с праздником, а также восхититься ее семьей, представителей которой, особенно старшее поколение, многие просто боготворят. «Красивая и интеллигентная семья! Гордость страны!» «Это действительно счастье, когда твои родные люди рядом и вместе! Здоровья вам и всей вашей прекрасной семье!» «Редко случается столько талантливых красивых людей в одной семье!» «Изумительная, интеллигентная, знаменитая семья! Приятно смотреть на такие застолья. » «Очень трогательно, как Ваши родители на Вас смотрят. Здоровья им крепкого и долголетия!» «Нереально благородная семья! Храните свое благородство! Несите сквозь года!» «Так мило задуть очередные праздничные свечи с мамой и папой!С праздником всю вашу семью!»

Множество поклонниц Юлии Меньшовой оказывается обожает и ее маму — актрису Веру Алентову, которую в первую очередь ассоциируют с ее героиней Катериной Тихомировой из кинофильма «Москва слезам не верит». Публика отмечает, что мать и дочь очень похожи внешне и обе прекрасно выглядят. Особенно общественность удивляет внешний вид Юлии: как она умудряется на пороге 50-летия, когда многих российских женщин записывают чуть ли не в бабушки, обладать такой гладкой кожей без глубоких морщин и пигментных пятен. Поклонники уже давно теряются в догадках: что это — наследственность или достижения косметологии?