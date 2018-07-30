7 советов для комфортного пикника с ребенком на природе

Если вы решили выбраться с малышом в парк на пикник, эти лайфхаки вам обязательно пригодятся. Смотрите видео!

Поехать на пикник всей семей — это отличная идея, если вы устали от городской суеты и хотите сменить обстановку. Но поездка на природу с ребенком это совсем не то же самое что пикник с взрослыми домочадцами.

Для начал следует все тщательно спланировать, а помогут вам в этом советы из нашего сегодняшнего видеоролика.

Вы узнаете, что нужно взять с собой на природу, что следует включить в ваш ланч и какие меры безопасности нужно соблюдать.

Перед тем как отправиться в лес или парк, пообщайтесь с ребенком и расскажите ему, что нельзя есть дикие ягоды, брать в руки змей и насекомых, приближаться к костру. Так кроха будет более подготовлен к опасностям, которые могут встретиться ему на пути.

Конечно, для первых пикников с малышом лучше выбрать места неподалеку от дома. В городском парке вы вряд ли встретитесь с дикими животными, и если ребенок быстро утомится и закапризничает, вы сможете быстро вернуться домой.

Смотрите видео и берите на заметку эти полезные советы!