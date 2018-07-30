Ещё
7 советов для комфортного пикника с ребенком на природе
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 советов для комфортного пикника с ребенком на природе 

Letidor.ru 33 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Если вы решили выбраться с малышом в парк на пикник, эти лайфхаки вам обязательно пригодятся. Смотрите видео!
Поехать на пикник всей семей — это отличная идея, если вы устали от городской суеты и хотите сменить обстановку. Но поездка на природу с ребенком это совсем не то же самое что пикник с взрослыми домочадцами.
Для начал следует все тщательно спланировать, а помогут вам в этом советы из нашего сегодняшнего видеоролика.
Вы узнаете, что нужно взять с собой на природу, что следует включить в ваш ланч и какие меры безопасности нужно соблюдать.
Перед тем как отправиться в лес или парк, пообщайтесь с ребенком и расскажите ему, что нельзя есть дикие ягоды, брать в руки змей и насекомых, приближаться к костру. Так кроха будет более подготовлен к опасностям, которые могут встретиться ему на пути.
Конечно, для первых пикников с малышом лучше выбрать места неподалеку от дома. В городском парке вы вряд ли встретитесь с дикими животными, и если ребенок быстро утомится и закапризничает, вы сможете быстро вернуться домой.
Смотрите видео и берите на заметку эти полезные советы!
Letidor.ru: последние новости
4 советских мифа о детях-сиротах, которым мы до сих пор верим, а зря Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Раков, Скорпионов, Рыб Это невыносимо: 5 мам на детской площадке, которые всех бесят
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна61
5 признаков плохой хозяйки в доме18
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах10
Седокова возмутила выступлением в купальнике79
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение