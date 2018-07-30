Жителей Пермского края просят сообщать о жестоком обращении с детьми

«Если вы явились свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетними, если вы знаете, что по соседству поведение родителей угрожает жизни и здоровью детей, если рядом с вами просит о помощи ребёнок, не оставляйте без внимания подозрительны ситуации, сообщайте о них, так как наша с вами задача остановить и предотвратить случаи насилия над детьми», — говорится в сообщении на сайте министерства образования Пермского края.

Сообщить о детях, которые могут находиться в опасности, можно по электронной почте или по телефонам:

deti-PK@mail.ru — адрес электронной почты КДН Пермского края;8 (342) -253-78-54 — телефон секретаря КДН Пермского края;8 (342) -217-76-70, ombudsman@uppc.permkrai.ru — Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;8800-2000-122 — Детский телефон доверия.

Напомним, на прошлой неделе губернатор поручил проверить школу в Краснокамске, в которой училась девочка, умершая, предположительно, от истощения. Её маме предъявили обвинение в убийстве и взяли её под стражу до 19 сентября. По одной из версий, женщина могла заморить дочь голодом.