Мама Тимати рассказала, как гарантированно успокоить ребенка во время истерики

@simona280Мама Тимати рассказала, как гарантированно успокоить ребенка во время истерикиЧетырехлетняя Алиса — дочь рэп-музыканта Тимати (34) и модели Алены Шишковой (25), несмотря на свой юный возраст, имеет целую армию поклонников в социальных сетях. Фотографии белокурого ребенка с ангельской внешностью часто мелькают в Instagram-аккаунтах ее звездных родителей и собирают тысячи умилительных комментариев. Однако в реальной жизни воспитанием Алисы занимается бабушка — мама Тимати, Симона Яковлевна. В своем микроблоге она не только делится с подписчиками кадрами из личной жизни, но также дает мамочкам полезные советы по воспитанию ребенка и пишет философские тексты на тему материнской любви и семейных ценностей.

@simona280

Недавно Симона Яковлевна рассказала подписчикам, что за ужином в ресторане Алиса закатила истерику — как оказалось, даже звездным детям не чужды капризы.

У Алисы второй день подряд буквально на пустом месте начинаются истерики. Я пыталась выяснить причину, списывала на усталость. Потом меня осенило — затмение! Малышка не может объяснить, что с ней происходит и выражает недомогание истерикой. Таким образом она привлекает мое внимание и просит помощи! Представляете, если я начну на нее орать потому, что мне стыдно перед окружающими..

Как лучше вести себя в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля? Зачастую родители теряются, испытывают чувство вины и стыда и впадают в ступор — не знают, что сказать и сделать, чтобы успокоить ребенка. Симона Яковлевна советует фолловерам делать следующее:

Ни в коем случае не кричать и не отчитывать ребенка.

Сделать несколько глубоких вдохов, начать говорить с малышом спокойно и тихо, несмотря на его истерические крики. Не реагировать резко на его провокационные заявления.

Чем громче он кричит, тем тише и мягче с ним разговаривать — чтобы уловить то, что вы говорите, ребенку придется прислушиваться, переходя с рыданий на всхлипывания и, со временем, он успокоится совсем.

Постепенно притянуть малыша к себе, ласково обнять, погладить, поговорить с ним успокаивающим шепотом.

@missalena.92 Вот каким образом из непредвиденной ситуации вышла бабушка Алисы:

я продолжаю бубнить еще тише, не обращая внимание на ее вопли. В конце концов ребенок начинает прислушиваться. Следующая волна: Алиса, рыдая, давится и предупреждает, что сейчас ее вырвет. Я говорю, что ничего страшного, официант уберет (дело происходит в ресторане). Видимо, она ожидала другой реакции и давиться становится неинтересно… В момент замешательства я начинаю ее гладить и прижимать к себе, постепенно тельце расслабляется и через 5 минут малышка уже играет!

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@simona280