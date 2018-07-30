«Плохие» игры, в которые детям нужно играть

Четыре «плохие» игры, в которые детям не только можно, но и нужно играть

Рассказываем, почему эти игры незаслуженно считают «неправильными».

Специально для «Летидора» статью подготовила Елена Альфредовна Пиотровская, практикующий психолог, президент Ассоциации игровой психотерапии.

Здоровый ребенок игрив и любознателен. Если у него есть игрушки, даже самые простые, он придумает, как занять себя ими. Если нет игрушек, он использует то, что есть под рукой — природные материалы, бытовую утварь, канцелярские материалы. Область свободной игровой активности, в которой ребенок сам решает, как именно ему играть, помогает выразить свой внутренний мир и навести в нем порядок.

Да-да! Языком игры говорят внутренние переживания ребенка.

При благоприятных условиях (сопровождение игры доброжелательным взрослым, не указывающим, что и как нужно делать, не наставляющим, «как играть правильно») ребенок буквально разворачивает в игре картину своей внутренней жизни.

К примеру, злость, напряжение, внутренние конфликты ребенка могут выражаться с помощью игры в войну, потасовки враждующих персонажей. К сожалению, именно такие игры часто пресекаются родителями как «плохие».

Папа, придерживающийся пацифистских убеждений, может сказать сыну: «Война — это плохо». Ребенка же может буквально разносить от клубка противоречивых чувств — злости, обиды, любви, связанных, к примеру, с разводом родителей. И именно в такой, неприемлемой с точки зрения папы игре он может хоть как-то выразить свои переживания.

Поэтому запрет на агрессивные игры ребенка может перекрыть чуть ли не единственный канал для выражения его переживаний.

Нормально развивающийся ребенок хорошо понимает условный характер игры. Когда встревоженные родители беспокоятся о том, можно ли разрешать ребенку играть дома в такие игры, я, как правило, спрашиваю — проявляется ли агрессивность ребенка только в игре или направлена на людей? И когда получаю ответ — что вы, что вы! он добрый мальчик, только игры такие страшные — я понимаю, что ребенок использует исцеляющий потенциал игры. Он буквально «выигрывает» переполняющие его эмоции социально приемлемым способом — в игре.

Игры с отрицательными эмоциями

Итак, первый тип якобы плохих игр — это игры, связанные с выражением интенсивных отрицательных эмоций. Запрещая такого рода игры ребенку, мы лишаем его возможности справиться со своими переживаниями в игре. В то же время, внимательно и доброжелательно наблюдая за игрой ребенка, можно обнаружить, что ребенка что-то сильно волнует или пугает, увидеть переживания, на которые стоит обратить внимание.

Свободная игра ребенка — это дорога в его внутренний мир. Запрещая ему проявлять часть этого мира, мы отмахиваемся от того, что тревожит ребенка.

Если в войну играет не один ребенок, а двое или больше, то в этом случае надо обращать внимание на то, как строятся отношения играющих детей. Важно, чтобы такая игра увлекала всех участников, была в радость, добровольной, с возможностью выйти из игры. Но это тема для отдельного разговора.

Фантазийные игры, противоречащие логике

Еще один вид игр, иногда порицаемых взрослыми — это игры с сюжетами, противоречащими современным достижениям физики, химии, астрономии и других замечательных наук.

Желание взрослых видеть своих детей всесторонне образованными понятно. Другое дело, что фантазии ребенка нужно пространство, чтобы разгуляться.

Воображение не менее важно, чем рациональные знания об устройстве мира.

Мир детства — это мир сказок, волшебных возможностей, фантазийных сюжетов. Мы ведь не рассказываем ребенку трех лет, что Дед Мороз, который привез ему подарки, это актер N, получивший гонорар за свое выступление. Всему своему время. И да, в детской игре паровоз может перемещаться по воздуху, ребенок родиться сразу после поцелуя взрослых, а небо переливаться цветами, которые ни один взрослый на своем веку не видел.

Итак, игры, подпитываемые яркой фантазией ребенка, иногда тоже порицаются взрослыми, которые знают, что «так не бывает».

Игры, направленные на процесс, а не на результат

Творческие занятия ребенка с глиной, пластилином, песком, водой, красками тоже можно отнести к широко понимаемой игровой активности ребенка. В эти занятия с ребенком взрослые тоже зачастую стремятся внести свои взрослые смыслы. Если рисовать, то так, чтобы получилась картинка. Лепка должна закончиться изготовлением поделки.

Между тем, ребенок может получать массу удовольствия, глядя как расходятся и причудливо переплетаются в баночке с водой разноцветные нити краски, пересыпать песок между пальцами, погружать в него кисти рук или просеивать его через специальный совок-дуршлаг. Игра с водой также может искренне увлекать ребенка, особенно, если под рукой есть разные емкости и возможность окрашивать воду в разные цвета.

Взрослому человеку нужно время для отдыха.

И ребенку нужны паузы для таких моментов релаксации, ощущения гармоничности этого мира — и себя в нем соответственно.

Не только ученики начальной школы, но и наши дошкольники уже так перегружены множеством занятий, что им просто жизненно важны такие паузы.

В примерах, приведенных выше, есть элементы естественной медитации. Дети могут просто с удовольствием покрывать краской лист, сначала одним цветом, потом другим или одним цветом много листов. Точно так же взрослый может напевать весь день один мотивчик — и не всегда безупречно с точки зрения музыкальной грамотности. Почему-то нам не приходит в голову сказать ему — ну напевай уже что-нибудь другое! Почему же некоторым взрослым так легко сказать ребенку — сделай уже что-нибудь нормальное!?

А ребенку сейчас хочется делать именно каляку-маляку, по его логике это вполне даже важно сейчас.

Ребенок не может и не должен делать то, что кажется разумным и целесообразным его родителям на протяжении всего своего времяпровождения!

Как видим, под «ярлык» неправильных и бесполезных попадают и занятия, направленные на процесс, а не на результат (особенно, если идет об использовании неструктурированных материалов — песка, воды и материалов для творчества).

Игры с грязью

Отдельно хочется сказать о такой якобы плохой игре ребенка как возня с грязью. Под последним имеется в виду не только изготовление пирожков из глинистой почвы где-нибудь на свежем воздухе, к примеру, но и якобы бессмысленное смешивание краски и клея в своем детском уголке дома.

Такую активность тоже не стоит ограничивать, потому что это источник разных тактильных ощущений ребенка, его знакомство с разными материалами и их свойствами. Так реализуется и его исследовательский интерес к миру, так проявляются задатки творческого мышления, экспериментирования.

Грустно бывает смотреть на ребенка, который так старается быть аккуратным, что блокируется его спонтанная активность.

Уважение к желаниям и потребностям детей, которые выражаются в самых разных играх и занятиях, конечно, не означает вседозволенности. Условия для игровой активности детей создают взрослые.

Если хочется играть с игрушечным оружием, оно должно быть безопасным, если хочется возиться с глиной, пластилином, то стол покрывается клеенкой, а ребенку предлагается надеть фартук.

Это ведь тоже полезно — знать, что, реализуя свои потребности, надо считаться с реалиями жизни и с другими людьми.