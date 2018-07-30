Ещё
В Казани мужчина забрался на балкон, чтобы спасти девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани мужчина забрался на балкон, чтобы спасти девочку 

Казанский Портал 23 минуты назад
В Казани мужчина спас двухлетнюю девочку, забравшись на балкон второго этажа.
В тот день ребенок остался в квартире вместе с бабушкой. Женщина вышла на несколько минут, чтобы вынести мусор, и дверь захлопнулась. Девочка испугалась и вышла на балкон, где были открыты окна, сообщает «Рен ТВ».
Мимо проходил мужчина. Он забрался на второй этаж и предотвратил возможную трагедию. По словам мужчины, было сложно: края балкона и решетки обваливались.
Читайте также:
В районе Чаши произошла трагедия. Утонул ребенок
Казанский Портал: последние новости
Стали известны самые популярные имена в 2018 году Жители казанского поселка устроили перфоманс с лодкой Рамзес, Батыр и еще 11 самых необычных имен недели в Казани
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна76
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой13
Рудковской припомнили бывших мужчин8
5 признаков плохой хозяйки в доме21
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение