В Казани мужчина забрался на балкон, чтобы спасти девочку 

В Казани мужчина спас двухлетнюю девочку, забравшись на балкон второго этажа.
В тот день ребенок остался в квартире вместе с бабушкой. Женщина вышла на несколько минут, чтобы вынести мусор, и дверь захлопнулась. Девочка испугалась и вышла на балкон, где были открыты окна, сообщает «Рен ТВ».
Мимо проходил мужчина. Он забрался на второй этаж и предотвратил возможную трагедию. По словам мужчины, было сложно: края балкона и решетки обваливались.
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