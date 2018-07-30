«Массовая культура велит нам светиться от счастья»

Лена Аверьянова

главред издания для родителей Нет, это нормально собрала несколько десятков своих текстов под одной обложкой — так получилась НЭН книга. Очень честная (а иногда — и очень смешная) книга о беременности, родах и маленьких детях. Читайте скорее отрывок из второй главы!

Ожидание

Беременность — это всегда удивительно.

Но не всегда прекрасно. У этого поистине фантастического явления есть и теневые стороны, о которых многие женщины узнают прямо посреди этого увлекательного путешествия в материнство. Давайте поговорим о важном — о неожиданных открытиях, которые можно сделать во время вынашивания ребенка, а также о том, как массовая культура переосмысливает беременность с течением времени.

Почему пора перестать романтизировать беременность.

НЭН был задуман как проект, который не говорит с читателями намеками, не учит жизни и не стыдит за те или иные решения. Так вот, одна из наших главных целей — рассказывать все как есть на самом деле, не преукрашивая и не подселяя розовых пони туда, где они не выживут. Пришло время поговорить о том, почему романтизировать беременность — это плохая идея.

Потому что женщин тошнит

Нет ничего романтичного в том, чтобы чувствовать себя жертвой морской болезни на суше. В той или иной мере тошнота бывает у 70-80 процентов всех беременных женщин. Иными словами, почти каждая из нас, натыкающаяся в тематических журналах на фотографии бодреньких и свежих будущих мам, может быть обманута. Потому что смотрит в зеркало и видит там вовсе не фею.

Потому что беременность — это не всегда просто

Пока цветущие женщины, вынашивающие своих ангелочков, собирают нектар на полянках в заповедном мире своих снов, многие (если не сказать — все) испытывают трудности: боли в спине, перепады на— строения, набор веса, отеки, частое мочеиспускание, чрезмерная волосатость, пигментация и прочие вещи, которые становятся для многих открытием. Даже легкая беременность частенько ознаменовывается какой-нибудь неожиданной фигней. И не будем забывать о том, что у кого-то скачет давление, кто-то страдает от бессоницы, у третьих постоянная изжога, у четвертых симфизит. А у 6–8 процентов беременных диагностируются такие осложнения, как диа— бет, преэклампсия, гестоз.

Потому что беременность — это страх и нервы

Даже когда все идет хорошо, будущая мать нет-нет, да и распереживается. Тем более что повод, особенно если наблюдаться в российской ЖК, обязательно найдется. То анализы не такие, то лишний килограмм набрала, то «ой, как все запущено», то по УЗИ врачу что-то не нравится, но он не говорит что. Иногда кажется, что все только и делают, что запугивают, стращают и недоговаривают.

Потому что не все хотят и умеют быть идеальными

Беременность и завышенные ожидания, продиктованные обществом, — это фактически синонимы. Массовая культура велит нам светиться от счастья, легко вынашивать ребенка, быть лучше, чем до беременности, правильно питаться, заниматься йогой и много гулять. И когда женщина испытывает дискомфорт от своего положения, хочет целыми днями лежать на диване и есть чипсы, она автоматически исключается из несуществующего на самом деле списка идеальных беременных. Так, какая-то пузатая баба, которая не может взять себя в руки и перестать ныть.

Потому что многим женщинам не хватает информации

Около 25 процентов беременностей заканчиваются выкидышем. Многие женщины, не зная об этом до беременности, начинают винить во всем себя, искать проблему в себе, зацикливаться на своем несовершенстве. Как же, ведь все вокруг беременеют и легко вынашивают. И никто не говорит о том, что эта легкость — часть игры, в которую нас вовлекают вызовы современности. Многие женщины не в курсе, что молочница — частая спутница нормальной здоровой беременности, и пугаются. Многие женщины перестают заниматься сексом, потому что неоправданно боятся навредить ребенку, а врача спросить стесняются.

Потому что часто беременность — это просто отстой

Да, не всем удается быть грациозными ланями на 36-й неделе беременности. Как описать то чувство, когда головка ребенка опускается в таз? Как объяснить, что тебя бесят эти волосы на животе, который постоянно чешется? Нельзя же сказать людям, что растяжки тебя исполосовали, потому что это ведь мелочи жизни, главное, чтобы малыш был здоров. Нельзя гундеть, ныть и жаловаться, потому что ты сама сделала этот выбор — выносить ребенка.

Конечно, многие действительно светятся во время беременности, легко справляются со всеми минусами этого положения и к дню родов приходят абсолютно счастливыми и довольными жизнью. Так бывает — и это здорово. Может быть, вот лично вы отлично справились с беременностью и теперь всем ее советуете. Но не стоит забывать, что ваш опыт — не повод считать, что неприятные моменты беременности — надуманная проблема, которую раздули любительницы поныть и пожаловаться. Более того, одна и та же женщина может пережить две диаметрально противоположные беременности. Потому что беременность — это не растиражированный образ красотки в свитшоте для будущих матерей, а лотерея, в которой далеко не все срывают джекпот.

Моя беременность прошла легко. Не безоблачно, но легко. Мне все понравилось. И поэтому мне кажется важным говорить о том, что так может быть не у всех.

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