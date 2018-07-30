Битцевский лес приглашает детей и родителей на квесты и экскурсии

Увлекательная экскурсия пройдет сегодня, 30 июля, в 11 часов в Битцевском парке. А всего на этой неделе сотрудники экоцентра подготовили для жителей Ясенева и гостей района более 10 интересных мероприятий.

Лето в разгаре — проведите его с пользой. Вои самые интересные мероприятия, которые пройдут на этой неделе в «Битцевском лесу». 30 июля в 11:00 — квест «Когда я был маленьким» (8+). 31 июля в 19:30 — занятие кружка для взрослых «Следопыт» (18+). 2 августа в 11:00 — квест «Когда я был маленьким» (18+). 3 августа в 11:00 — тематическое занятие для малышей и их родителей «Сказки под сосной».

Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и узнать много нового и интересного.