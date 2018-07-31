Ещё
В Битцевском лесу состоится бесплатная вечерняя экскурсия для взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Битцевском лесу состоится бесплатная вечерняя экскурсия для взрослых 

Управа района Ясенево 31 июля 2018
Фото: Управа района Ясенево
Традиционное мероприятие под названием «Следопыт» пройдет сегодня, 31 июля в 19:30 на территории «Экоцентра». Об этом рассказывается на странице «Битцевского парка» в социальной сети «ВКонтакте».
Экскурсия «Следопыт» рассчитана на взрослых горожан (18+) и является одной из самых популярных. Жители Ясенева и гости района с удовольствием гуляют по вечернему лесу и слушают рассказы о ночной жизни обитателей Битцевского парка. Адрес: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.
Управа района Ясенево: последние новости
Битцевский лес ждет детей и родителей на квестах и экскурсиях В библиотеке № 171 прошел Международный День дружбы «СОЦ-ИН» приглашает на занятия теннисом
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Однополые браки знаменитостей1
Названа опасность отказа от алкоголя65
Долина рассталась с мужем
Волочкова ужаснула поклонников новым нарядом2
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана37
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
02:37
Названа опасность отказа от алкоголя
Здоровье
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
10:04
Что делать, если подавились, а помочь некому
Здоровье
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение