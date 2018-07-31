В Битцевском лесу состоится бесплатная вечерняя экскурсия для взрослых

Традиционное мероприятие под названием «Следопыт» пройдет сегодня, 31 июля в 19:30 на территории «Экоцентра». Об этом рассказывается на странице «Битцевского парка» в социальной сети «ВКонтакте».

Экскурсия «Следопыт» рассчитана на взрослых горожан (18+) и является одной из самых популярных. Жители Ясенева и гости района с удовольствием гуляют по вечернему лесу и слушают рассказы о ночной жизни обитателей Битцевского парка. Адрес: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.