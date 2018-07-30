Битцевский лес ждет детей и родителей на квестах и экскурсиях

Лето в разгаре — проведите его с пользой. Вот самые интересные мероприятия, которые пройдут на этой неделе в «Битцевском лесу».

30 июля в 11:00 — квест «Когда я был маленьким» (8+).

31 июля в 19:30 — занятие кружка для взрослых «Следопыт» (18+).

2 августа в 11:00 — квест «Когда я был маленьким» (18+).

3 августа в 11:00 — тематическое занятие для малышей и их родителей «Сказки под сосной».

Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и узнать много нового и интересного.