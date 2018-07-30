Александр Кержаков показал старшую дочь от первого брака

Знаменитый российский футболист Александр Кержаков впервые опубликовал в личном микроблоге фотографию своей старшей дочери Дарьи. По мнению поклонников, 12-летняя девочка растет почти полной копией звездного отца. Однако вместо одобрения интернет-пользователей мужчина попал в эпицентр спора о том, с кем должны проживать его дети.

35-летний многодетный отец Александр Кержаков воспитывает троих детей от разных браков. Старшей дочери бывшего нападающего сборной России по футболу уже 12 лет, но ее фотографию отец только сейчас решил показать своим поклонникам в социальных сетях. «Растет», — лаконично озаглавил снимок Кержаков. Подписчики тут же осыпали мужчину комплиментами, заверив, что девочка растет его очаровательной копией.

Впрочем, не смогли удержаться от нелицеприятных комментариев и недоброжелатели спортсмена, заметившие, что ребенка у первой жены он не отобрал. «А что ж вы дочку тоже у мамы не забрали?» «Прям не отец, а герой. Дашу тоже заберете у матери?» «Ее с мамой оставил, а младшего отобрал… Что за градация?»