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Пэрис Хилтон рассказала о желании завести детей: «Я буду самой лучшей мамой»
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Пэрис Хилтон рассказала о желании завести детей: «Я буду самой лучшей мамой» 

Журнал ОК! 17 минут назад
Слухи о беременности Пэрис Хилтон были не беспочвенными. Как оказалось, Пэрис Хилтон действительно планирует в ближайшее время стать мамой. О своем желании завести детей наследница многомиллионного состояния рассказала журналистам зарубежного издания.
Я жду не дождусь, когда у меня появится ребенок. Я стану для него самой лучшей мамой, — прокомментировала Пэрис.
Пэрис Хилтон
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Светская дива также добавила, что если родится дочка — она будет наряжать ее в одежду розового цветы с «сердечками» и «единорогами». На желание Пэрис скорей стать мамой во многом повлияло рождение второй племянницы. Знаменитая блондинка очень часто навещает свою сестру Ники и ее детей, а также балует малышей.
Пэрис всегда приходит в гости с милыми подарками, одеждой, игрушками и куклами, — ранее рассказывала Ники.
Напомним, Пэрис представила своего возлюбленного Криса Зилку подписчикам в феврале 2016 (о появлении в жизни светской дивы мужчины никто не подозревал вплоть до вечеринки по случаю ее 37-го день рождения). Затем, в апреле, она появилась вместе с ним на премьере третьего сезона сериала «Оставленные». В январе этого года Крис сделал эффектной блондинке предложение.
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Женский форум
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