Урожайное лето: еще одна звезда «Холостяка» стала мамой

Урожайное лето: еще одна звезда «Холостяка» стала мамой 31-летняя звезда «Холостяка» Ирина Володченко рассказала о счастливом окончании своей беременности.

Этим летом счастливо нашедшие свою любовь звезды «Холостяка» одна за другой становятся мамами. Совсем недавно о рождении малыша рассказала Наталья Ткалина, буквально на днях счастье материнства познала Леся Рябцева . И вот еще одна радостная новость: финалистка первого сезона шоу «Холостяк» Ирина Володченко тоже родила первенца.

— написала она. Ирина не стала называть имя и пол ребенка, однако на видео, опубликованном в ее Instagram после выписки, можно разглядеть розовые элементы декора и заключить, что в семье появилась девочка.

— поделилась переполненная любовью молодая мама. Замуж она вышла на Мальдивах, однако супруга не показывает. Ирина Володченко прославилась после участия в первом «Холостяке», где сражалась за сердце футболиста Евгения Левченко и даже дошла до финала.

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Фото:Instagram