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Урожайное лето: еще одна звезда «Холостяка» стала мамой
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Урожайное лето: еще одна звезда «Холостяка» стала мамой 

WMJ.ru 16 минут назад
Фото: WMJ.ru
Урожайное лето: еще одна звезда «Холостяка» стала мамой 31-летняя звезда «Холостяка» Ирина Володченко рассказала о счастливом окончании своей беременности.
Этим летом счастливо нашедшие свою любовь звезды «Холостяка» одна за другой становятся мамами. Совсем недавно о рождении малыша рассказала Наталья Ткалина, буквально на днях счастье материнства познала Леся Рябцева. И вот еще одна радостная новость: финалистка первого сезона шоу «Холостяк» Ирина Володченко тоже родила первенца.
— написала она. Ирина не стала называть имя и пол ребенка, однако на видео, опубликованном в ее Instagram после выписки, можно разглядеть розовые элементы декора и заключить, что в семье появилась девочка.
— поделилась переполненная любовью молодая мама. Замуж она вышла на Мальдивах, однако супруга не показывает. Ирина Володченко прославилась после участия в первом «Холостяке», где сражалась за сердце футболиста Евгения Левченко и даже дошла до финала.
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Фото:Instagram
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