Двое детей в Карелии закрылись в багажнике. Их нашли только ночью

В Сегеже дети пошли играть и случайно закрылись в багажнике заброшенной машины.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, в ночь на 30 июля поступило сообщение о том, что в Сегеже пропали двое детей.

Ребята ушли гулять около 18 часов, однако когда к 22 часам они не вернулись домой, мать позвонила в полицию.

К поисковым работам были привлечены полицейские, спасатели, кинологические расчеты от УФСИН и ОМВД — всего более 70 человек.

Ближе к часу ночи детей нашли в заброшенном автомобиле. Как выяснилось, ребята решили поиграть и залезли в багажник, после чего он закрылся и самостоятельно выбраться из машины они уже не смогли.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, поэтому их сразу передали маме.