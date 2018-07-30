Двое детей в Карелии закрылись в багажнике. Их нашли только ночью 

В Сегеже дети пошли играть и случайно закрылись в багажнике заброшенной машины.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, в ночь на 30 июля поступило сообщение о том, что в Сегеже пропали двое детей.
Ребята ушли гулять около 18 часов, однако когда к 22 часам они не вернулись домой, мать позвонила в полицию.
К поисковым работам были привлечены полицейские, спасатели, кинологические расчеты от УФСИН и ОМВД — всего более 70 человек.
Ближе к часу ночи детей нашли в заброшенном автомобиле. Как выяснилось, ребята решили поиграть и залезли в багажник, после чего он закрылся и самостоятельно выбраться из машины они уже не смогли.
Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, поэтому их сразу передали маме.
По материалам: ptzgovorit.ru