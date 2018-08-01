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«Цветы жизни» Пермского края
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«Цветы жизни» Пермского края 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
В День знаний в Пермском крае пройдет благотворительная акция «Цветы жизни». Деньги, которые обычно тратятся на букеты для школьников 1 сентября, родители решили отправить детям, нуждающимся в помощи.
По расчетам сотрудников пресс-службы фонда «Дедморозим» в этом году в школу отправятся 36,6 тысяч детей. Если предположить, что цена среднего букета составит 500 рублей, то на цветы ко Дню знаний будет потрачено более 9 млн рублей. Эти средства смогут спасти от реанимации 10 детей, дышащих с помощью аппаратов ИВЛ, или обеспечить уходом более 500 сирот в больницах, или сохранить более 100 новорожденных в семьях.
Если вы хотите принять участие в акции «Цветы жизни», то нужно оставить заявку на почте info@dedmorozim.ru или по номеру горячей линии фонда «Дедморозим» +7 (342) 2700870.
Такие акции проходят по всей стране не в первый раз. Самую массовую устраивает фонд помощи хосписам «Вера», который в рамках акции «Дети вместо цветов» призывает поддержать ребят с неизлечимыми заболеваниями.
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