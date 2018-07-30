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«Я в ужасе»: Лобода призналась, что младшая дочь перестала ее узнавать
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«Я в ужасе»: Лобода призналась, что младшая дочь перестала ее узнавать 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
35-летняя Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками и рассказала о своей семейной жизни.
Почти сразу после появления на свет младшей дочери Тильды певица Светлана Лобода вышла из декрета, стала активно выступать и записывать новые хиты. Пока звезда отсутствует дома, о 2-месячной малышке заботятся бабушка и тетя. Но на днях Светлана напугала дочку, поскольку та… ее не узнала.
«Она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — призналась фолловерам Лобода во время прямого эфира в Instagram.
Многие интернет-пользователи были поражены неожиданным рассказом своей любимицы. Они стали советовать ей работать меньше, чтобы дочь не выросла обделенной материнским вниманием. Светлана согласна с ними: «Недавно я для себя решила, что работать буду много, но не на износ. Потому что жизнь — это не механизм, в котором можно менять винтики… и мать моим детям никто не заменит». Кстати, до сих пор неизвестно, видел ли малышку Тильду ее отец, лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Фото и видео: Instagram
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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