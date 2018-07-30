Юлия Ауг: Папа говорил: «Юля, бей!»

В копилке ее достижений — «Ника», «ТЭФИ», «Золотая маска» и множество других кинонаград. Она получила признание зрителей, коллег и критиков, состоялась как актриса и режиссер, как мать и дочь. Но роль жены стала для нее самой сложной и по-настоящему трагичной. В пятницу, 3 августа, в 13:00 на канале « ТВ Центр » гостьей программы «Жена. История любви» станет популярная российская актриса Юлия Ауг

У Юлии Ауг эстонские корни, отсюда и ее необычная фамилия. С эстонского «Ауг» переводится как «щука». Несмотря на это, Юлия никого никогда не пыталась «съесть», а вот ее — пытались, и неоднократно. Бабушка Юлии была шведкой, происходила из знатного рода. Она научила девочку вышивать, вязать и даже делать книксен, когда встаешь из-за стола. Артур Ауг, папа будущей актрисы, родился в Петрограде.

— Папа был очень талантливым человеком. Учился в школе для особо одаренных детей. В 1937 году расстреляли моего дедушку, а бабушка с двумя детьми отправилась в ссылку. И папа не смог окончить художественное образование, стал инженером. Ему было 48 лет, когда я появилась на свет. Мама была его третьей женой.

— Я видела вас на светских мероприятиях с мамой.

— Я очень горжусь мамой. Ей 86 лет. Она мой друг, мой помощник. Мама — очень сильный человек. И она, в отличие от меня, знает как правильно себя вести, одеваться и т.д. И если сейчас мы с моей дочерью Полиной подруги, то с мамой в юности я никак не могла подружиться. Я ощущала, что не оправдываю надежд.

— Вы ведь не ходили в детский сад, не были готовы к школе…

— Меня избивали. Это такая детская жестокость, глупость… Я возвращалась домой вместе с двумя одноклассниками. И мальчишки палкой кинули в меня горящую стекловату, она попала в капюшон. Хорошо мимо проходил мужчина, который моментально это выкинул. У меня только чуть опалились волосы. Папа не пошел выяснять отношения с родителями мальчиков, а учил меня драться. Он мне говорил: «Юля, бей!». И это было самое сложное — ударить живого человека. И, в конце концов, я стала бить, даже разбила одному мальчику губу.

— Желание быть актрисой — оно ведь шло не из детства?

— Я хотела быть художником, ювелиром, археологом. А потом влюбилась. Он оканчивал школу, ехал поступать в театральный, а я оканчивала девятый класс. И приехала в Питер вместе с ним. Так я оказалась в концентрированном бульоне молодых энергий, среди красивых молодых людей. Я никогда в своей жизни до этого ни с чем подобным не сталкивалась! У меня было ощущение, что я оказалась дома. Мне захотелось туда вернуться. И я вернулась.

— Когда вы познакомились с вашим первым мужем и отцом вашей дочки Полины, Степаном Золотухиным?

— Он поступал на первый курс, а я окончила второй и перешла на третий. У нас был удивительный роман. Степан был очень хорошим, красивым молодым человеком. Сначала я не была влюблена, позволяла себя любить. Степа не просто красиво ухаживал, он был еще невероятно заботливым. Мы прожили три года до рождения Полины.

— Сколько лет вы прожили со вторым мужем Андреем Скуловым?

— Познакомились мы с ним 1 июля 2000 года на свадьбе общего друга. Не могу сказать, что влюбилась с первого взгляда, потому что Андрей не обладал психотипом мужчины, который для меня притягателен. Но мы начали разговаривать, и выяснилось, что он — невероятный собеседник. Мы проговорили до пяти часов утра. Разошлись ненадолго, встретились и поехали в Третьяковскую галерею. Проговорили весь день, потом Андрей посадил меня на поезд. Неделю не звонил. Я набралась наглости и позвонила сама… А когда приехала к нему, задала вопрос: «Почему ты мне не звонил? Тебе не хотелось?». Он сказал: «Нет, просто я не подумал, что ты обратишь на меня внимание». Мне было 30, Андрею 29. У меня тяжелый развод. У него адски тяжелый развод. Не мог так быстро возникнуть роман, мы были очень ранеными людьми.

— Почему вы не решились на общего ребенка?

— Мы хотели, у нас просто не получилось. Когда я заговаривала с Андреем об усыновлении, он был категорически против… Андрюша умер 16 декабря 2015 года, а 13 декабря я уезжала в Нарву, чтобы забрать маму. Когда мы с ним прощались — навсегда, как теперь уже понятно, — он вдруг сказал: «Я подумал, может, мы действительно усыновим ребенка?».

— Верите в возможность счастья, новой любви?

— Нет…