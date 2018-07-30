Светлана Лобода переживает, что новорожденная дочь ее не узнает

Девочка с самого рождения редко видит маму рядом.

В конце мая текущего года певица, ведущая, дизайнер и экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Звезда назвала новорожденную дочку необычным именем Тильда и почти сразу после родов начала активно выступать на сцене, демонстрируя шикарную фигуру и внешний вид.

В новый гастрольный тур Светлана отправилась уже в июле. График выступлений, по словам звезды, должен был строиться так, чтобы она могла хотя бы через каждые два дня обязательно видеть новорожденную дочку. Однако, оказалось, сделать это не так-то просто. В результате, из-за долгих разлук, дочка однажды не узнала маму. О минусах звездной профессии для детей, да и самих знаменитых родителей, Светлана в выходные пообщалась в прямом эфире с поклонниками в Instagram.

Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось пятнадцать минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы». Просто у меня очень сложный концертный график. И вообще мне кажется, что детям артистов очень не везет, потому как они все время обделены вниманием родителей,

— сказала Светлана Лобода.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

27 Июл 2018 в 2:10 PDT Звезда обсуждала проблемы звездных родителей с другими артистами, и они согласны, что детей часто приходится видеть только по видеосвязи. А зарплата у звезд, по словам Светланы, не достаточно высокая для таких жертв. «Я считаю, что для такого труда, когда человек работает столько, сколько работает наша команда, это очень мало денег. Можно было бы и больше, потому что, если ты отдаешь всю свою жизнь сцене, хотелось бы быть очень богатым. Но ты все время вкладываешь, в любом бизнесе это так, поэтому не нужно так думать. Все артисты не очень богатые в нашей стране», — заметила Светлана. Однако бросать шоу-бизнес звезда не собирается. Ей нравится работать, и она даже не допускает мысли о том, чтобы завершить карьеру.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

25 Май 2018 в 12:16 PDT Тем временем, поклонники продолжают гадать, с кем сейчас Светлана и кто стал папой новорожденной малышки. Артиста сообщила только следующее: «Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир».

Заметим, СМИ утверждали, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться. А на днях оказалось, что еще и новорожденной малышке дано созвучное имя — Тильда. Интересно, что за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.

Публикация от Rammstein. Россия. (@rammstein_rus)

28 Июл 2017 в 10:09 PDT Недавно эти слухи комментировала продюсер звезды Нателла Крапивина : «Ситуация с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: „У нас с тобой мировой успех“.

Кстати, роды Светланы Лободы прошли в США. Также Светлана Лобода уже растит дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка.

А недавно Светлана Лобода заинтриговала поклонников новой песней Superstar и снятым на нее клипом. Премьера композиции и видеоролика состоялась 8 июня вызвала множество споров в Сети. Дело в том, что певица снялась в клипе во время последнего месяца беременности, исполнив на камеру очень активные танцы, да еще и с целой группой женщин, которые также в ближайшее время ожидали малышей.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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