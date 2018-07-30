«Вот и все»: муж Собчак теряет зрение

Популярный актер Максим Виторган сделал заявление. Супруг скандально известной телеблондинки Ксении Собчак опубликовал фото, на котором запечатлен в очках, и сообщил, что теряет зрение.

Журналисты и многочисленные поклонники заметили, что после встречи с Ксенией Собчак Максим Виторган заметно похудел и обзавелся атлетическим телосложением. Популярный артист регулярно постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии и короткие видео с тренировок, а также правильно питается. Хейтеры смеются: теперь Виторган выглядит стройнее своей родившей жены.

Сам Максим с юмором относится к переменам во внешности и не устает при случае посмеяться над собой. К примеру, в Stories актер опубликовал фотографию, на которой запечатлен с голым торсом и в очках. «Ну вот и все: читаю в очках — зрение подводит, питаюсь правильно — здоровье требует, писаю сидя — просто лень… Пожили молодыми да здоровыми и будет…» — сопроводил фото такой подписью Виторган.

Ранее стало известно, что слухи о беременности Ксении Собчак не подтвердились. Хотя в кулуарах упорно ходят слухи, что супруги мечтают о втором ребенке. Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона. Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в ноябре 2016 года. Российская знаменитость разрешилась от бремени в элитной подмосковной клинике.

Ксения старается проводить максимально много времени с малышом. Она даже иногда берет его с собой в командировки. Мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова в недавнем интервью заявила, что рождение ребенка положительно повлияло на Ксению. «Если Ксения еще подарит внука или внучку — буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным», — заявила Людмила Нарусова.

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