Первый раз в детский сад. Как малышу адаптироваться к новой жизни

Август — самая горячая пора для родителей, чьи ребятишки получили долгожданную путёвку и скоро пойдут в детский сад.

Они бегают по врачам, проходят медкомиссию, мамы собираются на работу, но при этом мало кто задумывается, как малыш адаптируется к новым условиям существования.

Кулаки и истерики

Варя К. пошла в детский сад в три года. Как рассказывает мама, дочь привыкла к садику примерно за месяц. Но потом начался какой-то необъяснимый психоз: ребёнок буквально верещал по утрам. После нескольких занятий с психологом истерики постепенно сошли на нет.

Трёхлетний Ваня, придя в сад, решал все вопросы кулаками: бил детей, если ему что-то не нравилось. Родители жаловались, но воспитатели рассказали на собрании, что дети в таком возрасте только учатся общаться, и им проще ударить, чем объяснить словами или попросить. Действия ребёнка пресекали, но при этом ему говорили, как лучше попросить машинку или кубики, которые ему в данный момент нужны. Было очень сложно, но к концу года Ваня научился делиться.

Плакать нельзя!

Наверное, все родители хотели бы, чтобы ребёнок посещал сад спокойно, радостно и без криков. Это вполне возможно, но придётся приложить немало усилий. В первые дни в садике плачут все — и дети, и мамы. Поэтому самый главный совет: если родитель спокоен, то и ребёнок идёт в садик с радостью. Дети чувствуют настроение родителей, их тревогу, негатив. Поэтому панику — прочь!

Детские слёзы за дверью группы прекращаются, как правило, в течение 5-10 минут. Мама, попрощавшись с малышом, ни в коем случае не должна ходить вокруг садика, подслушивать под дверью, заглядывать в окна.

Готовить ребёнка к садику за день до начала учебного года бесполезно. Эту работу необходимо начинать за месяц-два. Пройти мимо сада, понаблюдать, как играют дети на участках, акцентировать внимание малыша на том, что все играют без мам, с воспитателями. Если есть возможность, зайдите на территорию садика, покачайтесь на качелях, пройдите по участкам. Неплохо было бы заглянуть в здание садика и вашей будущей группы, правда, для этого потребуется разрешение администрации сада (это вопрос безопасности!).

Дома почаще говорите о том, что ваш малыш скоро будет совсем как взрослый ходить на «свою работу» — в детский сад. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребёнок слышал негативные отзывы от родителей, соседей, даже если для этого есть какие-то основания! Лучше поиграйте с ребёнком в детский сад или вместе сочиняйте сказку о том, как любимый вашим сыном (дочкой) персонаж впервые пошёл в детсад.

В каждом садике разработана специальная программа адаптации новых воспитанников. Заключается она в постепенном увеличении времени пребывания ребёнка в группе. Первую неделю малыш будет посещать садик по два-три часа. Затем его оставят до обеда и лишь на третьей неделе рекомендуют сон. При этом количество детей тоже будет увеличиваться день ото дня: сначала группу поочередно (в разное время: до и после обеда) посещают четыре-пять воспитанников, затем 10, и так постепенно складывается детский коллектив. Если малыш в этот период заболел, то, скорее всего, процесс адаптации придётся начать сначала, с двухчасового пребывания.

В любом случае весь процесс привыкания к детсаду зависит от настроения и психики ребёнка: кто-то и через два дня готов остаться на сон, а кому-то и месяца недостаточно.

Как не заболеть

Большинство малышей буквально через неделю-две после начала посещения садика начинают болеть. Почему так происходит?

«Посещая детский сад, ребёнок знакомится с новыми сверстниками и сталкивается с огромным количеством респираторных вирусов. Они-то и вызывают ОРВИ. Оказать сопротивление процессу может только хороший иммунитет. И действия родителей в период подготовки к садику должны быть направлены на его формирование и развитие, — говорит педиатр Ирина Смирнова . — Рекомендую частые и продолжительные прогулки. При этом важно одевать малыша по погоде. Не кутайте его!».

Родителям стоит заранее приблизить рацион питания в семье к детсадовскому: ввести каши, запеканки, супчики. Бутерброды, сосиски и пельмени — прочь. Это и взрослому человеку неполезно, что говорить о детях в период адаптации!

Отдельная тема — режим дня. Примерно за месяц до посещения сада нужно начинать формировать соответствующий режим сна и бодрствования, чтобы свести к минимуму стресс от ранних подъёмов. Обязателен дневной сон. В выходные дни нельзя отступать от режима больше чем на час.

Если у ребёнка появились первые признаки заболевания (чихание, насморк, повышенная температура), не надо вести его в садик. Если вовремя начать лечение, можно вылечить заболевание за три-пять дней. Если лечение запустить или начать несвоевременно, то лёгкое ОРЗ может закончиться бронхитом, а банальный насморк — гайморитом.

«В плане здоровья наша адаптация всё никак не закончится. Учебный год в яслях завершён, а наши бесконечные бронхиты продолжаются. Работаем над проблемой вместе с педиатром. Надеюсь, иммунитет за лето немного окрепнет, сын подрастёт, и в следующей группе мы будем ходить в сад не 5-10 дней в месяц, а почаще, — говорит мама трёхлетнего Артёма. — Детские болячки очень выматывают, да и, честно говоря, очень хочется на работу».

Всегда сдерживайте обещания‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Елена Тейзе

«В семье в адаптационный период нужно больше чем обычно уделять внимание малышу, — говорит Елена Тейзе, психолог детского сада. — Прежде всего это заключается в физическом контакте: почаще берите его на руки, садите к себе на колени, гладьте его по голове и обязательно говорите, как скучали по нему, как вы его любите и какой он у вас самостоятельный. Спрашивайте, что он делал в саду, с кем играл. Поменьше мультиков и телевизора, чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку на малыша. Еще настоятельно рекомендую родителям обозначать временной промежуток, когда вы заберёте ребёнка, и — обязательно! — всегда сдерживать свое слово. Также можно придумать небольшой ритуал прощания. Если расставание с мамой даётся малышу очень тяжело, попросите папу или бабушку отвести его в сад.

И ещё важно не обманывать ребёнка. Проговаривайте проблемные ситуации: «Да, я тоже не хотела с тобой расставаться, но зато я пришла за тобой, как обещала, после сна, и теперь мы можем с тобой пообниматься». Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми и старайтесь обращать внимание на ту информацию об адаптации, которую воспитатели размещают на стендах. Помните, всегда можно обратиться за помощью к штатному психологу сада. Мы для того и работаем, чтобы максимально облегчить адаптацию детей».