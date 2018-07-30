В Манском районе годовалый мальчик умер от ротовирусной инфекции

На выходных в поселке Анастасино Манского района от ротовирусной инфекции умер годовалый ребенок.

По информации следственного комитета, на прошлой неделе мальчик почувствовал недомогание. Он перестал кушать и был вялым, но мать решила не обращаться за помощью к врачам, а попыталась вылечить его дома. Через несколько дней состояние ребенка ухудшилось, родители вызвали скорую, но до приезда врачей мальчик умер.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили краевом следственном комитете