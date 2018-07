София Никитчук поразила поклонников фотографией с младенцем

«Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия — 2015» и первая «Вице-мисс мира» София Никитчук поразила поклонников снимком, на котором она держит на руках ребенка. Фанаты пришли в восторг от увиденного, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал»

София Никитчук выложила снимок с подписью «В завершение дня о светлом. Маленький Босс» на своей странице в «Instagram» накануне. На фотографии уральская красавица держит на руках грудного ребенка. Под кадром указан хэштег #aunt, что в переводе с английского означает «тетя». Поэтому можно сделать вывод о том, что модель держит на руках своего племянника.

Увиденное привело в восторг поклонников уралочки, кадр набрал уже 16,8 тыс. отметок «нравится». В комментариях фанаты начали одаривать Софию Никитчук комплиментами: «Какая Вы красивая», «Мадонна с младенцем кусает локти. Теперь осталось найти яблоню, святую Екатерину, трех казначеев и четырех ангелов — и большой шлем по живописцам готов», «Очень мило и невероятно красиво», «Какое украшение женщины. Маленький сладкий босс», «С ребенком вы очень нежная, красивая, трогательная», «Гармоничное фото». Вместе с тем нашлись и те, кто заинтересовался, когда уральская красавица и сама станет мамой: «Тебе очень идёт материнство», «It s time for you having a baby» («Пришло время и тебе завести ребенка»), «Когда мы увидим вашего ребенка?».

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 29 Июл 2018 в 1:44 PDT Напомним, до этого уральская красавица София Никитчук удивила фанатов своим сексуальным образом с жаркого отдыха в Испании. Девушка предстала перед поклонниками в купальниках с глубоким декольте и даже топлес.