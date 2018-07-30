Лобода пожаловалась на младшую дочь

Певица Светлана Лобода может запросто претендовать на статус супермамы. Ее младшей дочери идет всего третий месяц, а Светлана уже не просто вернулась к гастрольной деятельности, но и стала одной из самых популярных исполнительниц в чарте Яндекс. Музыки, уступая лишь Монеточке. Но не все так замечательно, как хотелось бы.

В недавнем прямом эфире в Instagram Лобода неожиданно пожаловалась на проблемы грудной дочерью. По словам артистки, она старается не оставлять девочку больше чем на несколько дней, но бывает так, что даже после столь недолгого отсутствия малышка не узнает маму.

Как рассказала Светлана, недавно она отсутствовала неделю, по приезду домой, разумеется, поспешила взять Тильду на руки и… К ужасу артистки девочка начала плакать. На протяжении 15 минут Лобода пыталась успокоить малышку и дать ей понять, что рядом с ней мама.

Светлана высказала мнение, что «детям артистов очень не везет» — из-за рабочего графика родителей они оказываются обделены вниманием папы и мамы. И не стоит думать, что деньги могут действительно решить проблему. Кстати, несмотря на то что после родов Лобода в разы повысила расценки на свои выступления, она считает что получает за свои шоу далеко не столько, сколько они стоят на самом деле.