Отец сводил ребенка на концерт в парк Горького и чуть не лишился родительских прав

Женщина отпустила своего сына погулять с бывшим мужем. Однако спокойно заняться домашними делами в отсутствие ребенка у нее не получилось. Не услышав со стороны мужчины ответа на свой звонок по мобильному, она обратилась в полицию, заподозрив его в похищении мальчика. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

С заявлением в полицию 29 июля обратилась 39-летняя столичная жительница. Она сообщила, что отпустила погулять своего восьмилетнего сына с бывшим мужем, который является отцом ребенка. Однако мужчина в течение двух часов с момента ухода, не берет трубку мобильного телефона.

Мать решила, что он похитил мальчика и теперь намерен скрыться от нее. Кроме того, женщина заявила, что обязательно лишит его родительских прав, так как экс-супруг обычно распивает алкоголь во время прогулок с сыном.

Полицейским удалось разыскать мужчину с ребенком. Оказалось, что они проводили время на концерте в парке Горького, в тот день там проходил музыкальный фестиваль Park Live. Отец пояснил, что выключил телефон, чтобы избежать конфликтных ситуаций из-за напряженных отношений с бывшей супругой.