Ещё
Отец сводил ребенка на концерт в парк Горького и чуть не лишился родительских прав
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец сводил ребенка на концерт в парк Горького и чуть не лишился родительских прав 

360tv.ru 1 час назад
Женщина отпустила своего сына погулять с бывшим мужем. Однако спокойно заняться домашними делами в отсутствие ребенка у нее не получилось. Не услышав со стороны мужчины ответа на свой звонок по мобильному, она обратилась в полицию, заподозрив его в похищении мальчика. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию 29 июля обратилась 39-летняя столичная жительница. Она сообщила, что отпустила погулять своего восьмилетнего сына с бывшим мужем, который является отцом ребенка. Однако мужчина в течение двух часов с момента ухода, не берет трубку мобильного телефона.
Мать решила, что он похитил мальчика и теперь намерен скрыться от нее. Кроме того, женщина заявила, что обязательно лишит его родительских прав, так как экс-супруг обычно распивает алкоголь во время прогулок с сыном.
Полицейским удалось разыскать мужчину с ребенком. Оказалось, что они проводили время на концерте в парке Горького, в тот день там проходил музыкальный фестиваль Park Live. Отец пояснил, что выключил телефон, чтобы избежать конфликтных ситуаций из-за напряженных отношений с бывшей супругой.
360tv.ru: последние новости
Демограф: женщины в РФ не засиживаются дома после рождения ребенка Прокуратура начала проверку после ролика с убийством котенка на Алтае Мигрант из Мозамбика жестоко убил своих дочерей в Дрездене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, у которых поехала крыша3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна81
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы3
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой20
Что форма носа говорит о вашем характере
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
05:15
Некрасивые жены звездных красавцев
Звёзды
14:45
Актеры, у которых поехала крыша
Звёзды
00:27
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
10:54
Все самые ужасные способы сбросить вес
Здоровье
03:00
Любовь и специи: какие и к каким блюдам подходят
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение