Судмедэксперты назвали причину смерти школьницы на пляже в Ельце

Семилетняя девочка, чье тело нашли в реке Быстрая Сосна в полутора километрах от Ельца, погибла, утонув в воде, сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области.

Эту версию подтвердила судмедэкспертиза, которая была проведена в ходе следствия.

Напомним, девочку искали с 28 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Несмотря на то, что подтвердилась версия о ненасильственной смерти ребенка, следователи проверяют обстоятельства ее гибели.

По информации пресс-службы ведомства, с начала года в Липецкой области утонули уже шесть детей. Причина трагедии — отсутствие контроля со стороны взрослых.