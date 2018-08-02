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Судмедэксперты назвали причину смерти школьницы на пляже в Ельце
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Судмедэксперты назвали причину смерти школьницы на пляже в Ельце 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Семилетняя девочка, чье тело нашли в реке Быстрая Сосна в полутора километрах от Ельца, погибла, утонув в воде, сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области.
Эту версию подтвердила судмедэкспертиза, которая была проведена в ходе следствия.
Напомним, девочку искали с 28 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Несмотря на то, что подтвердилась версия о ненасильственной смерти ребенка, следователи проверяют обстоятельства ее гибели.
По информации пресс-службы ведомства, с начала года в Липецкой области утонули уже шесть детей. Причина трагедии — отсутствие контроля со стороны взрослых.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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