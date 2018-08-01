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Тело семилетней девочки нашли в реке в 1,5 км от городского пляжа Ельца
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Тело семилетней девочки нашли в реке в 1,5 км от городского пляжа Ельца 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Тело семилетней девочки, пропавшей 28 июля на городском пляже Ельца, нашли в реке Быстрая Сосна в полутора километрах от пляжа.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области, на теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти. Скорее всего, она погибла, захлебнувшись в воде.
Напомним, девочка была на пляже вместе с матерью и старшими братьями. В какой-то момент ее просто потеряли из виду. Поиски ребенка продолжались днем и ночью, к ним подключились водолазы, волонтеры и полицейские. Глава регионального СКР настоял на возбуждении уголовного дела по статье «Убийство малолетней».
«Следователями были установлены и допрошены как отдыхающие на пляже в день исчезновения девочки, так и её родители, учителя и другие граждане, обладающие важной для следствия информацией, проведен осмотр места происшествия. Однако каких-либо сведений и следов криминального характера исчезновения ребенка получено не было, — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Липецкой области. — В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены не только все обстоятельства произошедшего, но и условия, способствовавшие смерти девочки. Известно, что ребенок находился в воде без каких— либо плавательных средств, а место купания для детей на городском пляже не имело соответствующего ограждения».
Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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