В Ельце водолазы осматривают дно реки в поисках семилетней Владиславы

По факту пропажи семилетней Лизы в Ельце следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области.

29 июля руководитель следственного управления Евгений Шаповалов провел оперативное совещание и дал указания по расследованию преступления.

«Рассматриваются все возможные версии исчезновения ребенка, основная из них — утопление в воде», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 28 июля девочка купалась в реке Быстрая Сосна в районе городского пляжа Ельца вместе со старшими братьями. С берега за детьми следила мать, в какой-то момент ребенок пропал из виду.

Поиски ведут правоохранители и волонтеры отрядов «Поиск пропавших детей» и «Лиза Алерт» — пока безрезультатно. Водолазы исследуют дно реки.