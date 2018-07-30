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В Ельце водолазы осматривают дно реки в поисках семилетней Владиславы
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В Ельце водолазы осматривают дно реки в поисках семилетней Владиславы 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
По факту пропажи семилетней Лизы в Ельце следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе СК РФ по Липецкой области.
29 июля руководитель следственного управления Евгений Шаповалов провел оперативное совещание и дал указания по расследованию преступления.
«Рассматриваются все возможные версии исчезновения ребенка, основная из них — утопление в воде», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что 28 июля девочка купалась в реке Быстрая Сосна в районе городского пляжа Ельца вместе со старшими братьями. С берега за детьми следила мать, в какой-то момент ребенок пропал из виду.
Поиски ведут правоохранители и волонтеры отрядов «Поиск пропавших детей» и «Лиза Алерт» — пока безрезультатно. Водолазы исследуют дно реки.
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