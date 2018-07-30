В Усолье-Сибирском полиция выразила признательность местной жительнице за неравнодушие к судьбе чужого маленького ребенка

В середине июля в Усолье-Сибирском вблизи трамвайных путей была обнаружена двухлетняя девочка. Ее без сопровождения родителей увидела усольчанка, которая, переходя дорогу, была крайне удивлена, заметив одинокого испуганного ребенка. Девочка плакала, в руках держала соску, сказать, как ее зовут не смогла.

Нашедшая на улице ребенка Татьяна Белышева не могла остаться безучастной к данной ситуации. По словам женщины, она сама была поставлена в тупик тем, как девочка одна могла находиться на улице, на проезжей части, где в любую минуту могло случиться непоправимое.

Татьяна позвонила в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский». На место немедленно прибыли направлены сотрудники полиции. Мать ребенка стражи правопорядка обнаружили в одном из дворов многоквартирных домов. Исчезновение своей двухлетней дочери она не заметила, так как активно общалась с подругой, к которой приехала в гости из поселка Тайтурка.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении нерадивой матери административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и в настоящее время проводят работу с семьей.

Татьяну Белышеву пригласили в Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский», где ей вручили благодарность и памятный подарок.