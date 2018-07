Пользователи Инстаграм считают, что Хилария Болдуин одержима своей грудью 

Фитнес-гуру Хилария Болдуин известна тем, что не может жить без своего Инстаграм-аккаунта: почти всё, что с ней происходит, она фотографирует и публикует в микроблог. 34-летняя мама четверых детей чаще всего позирует полуголая — на тренировке, в ванной комнате, с ребенком на руках… На днях она разместила селфи, которое было сделано во время кормления грудью младшего сына. И тут пользователи Инстаграм не выдержали…

«Я никогда не видел женщину, которая так одержима своей грудью»; «У меня тоже есть дети, но я никогда не испытывала желания запостить такое фото, чтобы все меня рассматривали. Все знают, что мамы кормят грудью, поэтому не нужно об этом кричать»; «Её посты становятся всё более и более абсурдными»; «Ей нужно перестать показывать тело, ведь она больше, чем просто красивое тело», — пишут в комментариях пользователи социальной сети.

Многие фолловеры с юмором пишут, что отписываются и вернуться к страничке Хиларии после того, как она перестанет кормить грудью 2-месячного сына Ромео. Однако, кажется, они не скоро подпишутся на знаменитость обратно, потому что недавно она рассказала, что хочет пятого ребенка.

Если Болдуины станут родителями ещё раз, то для 60-летнего актера это будет уже шестой наследник, так как у него есть дочь от первого брака.

