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Пользователи Инстаграм считают, что Хилария Болдуин одержима своей грудью
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Пользователи Инстаграм считают, что Хилария Болдуин одержима своей грудью 

Журнал ОК! 37 минут назад
Фитнес-гуру Хилария Болдуин известна тем, что не может жить без своего Инстаграм-аккаунта: почти всё, что с ней происходит, она фотографирует и публикует в микроблог. 34-летняя мама четверых детей чаще всего позирует полуголая — на тренировке, в ванной комнате, с ребенком на руках… На днях она разместила селфи, которое было сделано во время кормления грудью младшего сына. И тут пользователи Инстаграм не выдержали…
Хилария Болдуин
И хотя пост был довольно полезный, — про выпадение волос после родов, — многие фолловеры высказались, что устали от нарочито оголенной груди жены Алека Болдуина в каждом посте.
«Я никогда не видел женщину, которая так одержима своей грудью»; «У меня тоже есть дети, но я никогда не испытывала желания запостить такое фото, чтобы все меня рассматривали. Все знают, что мамы кормят грудью, поэтому не нужно об этом кричать»; «Её посты становятся всё более и более абсурдными»; «Ей нужно перестать показывать тело, ведь она больше, чем просто красивое тело», — пишут в комментариях пользователи социальной сети.
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Многие фолловеры с юмором пишут, что отписываются и вернуться к страничке Хиларии после того, как она перестанет кормить грудью 2-месячного сына Ромео. Однако, кажется, они не скоро подпишутся на знаменитость обратно, потому что недавно она рассказала, что хочет пятого ребенка.
Если Болдуины станут родителями ещё раз, то для 60-летнего актера это будет уже шестой наследник, так как у него есть дочь от первого брака.
The us photo?
A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) on  Jun 30, 2018 at 6:05pm PDT  Леа Шейк Купер, Лиза и Гарри Галкины, Сторми Уэбстер: 16 фото подросших звёздных детей
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