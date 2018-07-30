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По Петербургом трехлетняя девочка погибла от удара током
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По Петербургом трехлетняя девочка погибла от удара током 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Трехлетняя девочка погибла от удара током на дачном участке в Кировском районе Ленобласти, сообщает региональное следственное управление СК России.
По данным следствия, 29 июля девочка вместе с родителями находилась в садоводческом товариществе «Ласточка». Ребенок подошел к электрическому насосу, который наполнял бассейн водой, и дотронулся до него. В результате девочка получила удар током и погибла.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки и судебно-медицинского исследования тела будет принято процессуальное решение.
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