По Петербургом трехлетняя девочка погибла от удара током

Трехлетняя девочка погибла от удара током на дачном участке в Кировском районе Ленобласти, сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, 29 июля девочка вместе с родителями находилась в садоводческом товариществе «Ласточка». Ребенок подошел к электрическому насосу, который наполнял бассейн водой, и дотронулся до него. В результате девочка получила удар током и погибла.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки и судебно-медицинского исследования тела будет принято процессуальное решение.