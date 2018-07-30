Модный блогер показала фото самой красивой девочки в мире

Фотографии юной Джейр уже облетели весь мир. Девочка живет в Нигерии и ей уже прочат будущее в модельном бизнесе. Интересно, что до публикации родители маленькой красавицы даже не задумывались о такой перспективе, но автор фото убедила маму деволчки вести блог с ее фото. Однако нашлись скептики, которые предположили, что на фото, где девочка с пышной прическе, она в парике. И снимок значительно обработан в фоторедакторе.

А в 2017 году самой красивой девочкой планеты была россиянка Настя Князева из Перми.