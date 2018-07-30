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Модный блогер показала фото самой красивой девочки в мире
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Модный блогер показала фото самой красивой девочки в мире 

Детстрана.ру 21 минуту назад
Фото: Детстрана.ру
Фотографии юной Джейр уже облетели весь мир. Девочка живет в Нигерии и ей уже прочат будущее в модельном бизнесе. Интересно, что до публикации родители маленькой красавицы даже не задумывались о такой перспективе, но автор фото убедила маму деволчки вести блог с ее фото. Однако нашлись скептики, которые предположили, что на фото, где девочка с пышной прическе, она в парике. И снимок значительно обработан в фоторедакторе.
А в 2017 году самой красивой девочкой планеты была россиянка Настя Князева из Перми.
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