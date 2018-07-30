Одиннадцать квартир для детей-сирот

Прокуратура добилась приобретения квартир для детей-сирот. Одиннадцать «однушек» купили в городе Гусь-Хрустальный.

Как сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры, восстановление прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является актуальным направлением деятельности надзорного ведомства.

Не секрет, что у детей-сирот после выхода из государственных учреждений 9 детдомов и интернатов) возникают проблемы с трудоустройством. Отсутствие жилого помещения, считают в региональной прокуратуре, увеличивает риск асоциального поведения молодых людей.

С целью решений данных проблем прокуратура через иски в суд «убедила» администрацию Гусь-Хрустального района приобрести 11 однокомнатных квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сотрудники прокуратуры лично приезжали и осматривали приобретённые квартиры, чтобы убедиться в их качестве и соответствию требованиям.