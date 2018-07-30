Одиннадцать квартир для детей-сирот 

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Прокуратура добилась приобретения квартир для детей-сирот. Одиннадцать «однушек» купили в городе Гусь-Хрустальный.
Как сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры, восстановление прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является актуальным направлением деятельности надзорного ведомства.
Не секрет, что у детей-сирот после выхода из государственных учреждений 9 детдомов и интернатов) возникают проблемы с трудоустройством. Отсутствие жилого помещения, считают в региональной прокуратуре, увеличивает риск асоциального поведения молодых людей.
С целью решений данных проблем прокуратура через иски в суд «убедила» администрацию Гусь-Хрустального района приобрести 11 однокомнатных квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сотрудники прокуратуры лично приезжали и осматривали приобретённые квартиры, чтобы убедиться в их качестве и соответствию требованиям.