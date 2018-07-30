Как убивают кровожадные малолетки

Когда человек капризничает, беспричинно скандалит или слишком бурно веселится, про него говорят, что он ведёт себя, как ребёнок. Но эти дети вели себя так, что не каждый взрослый осмелится их скопировать.

1. В 2014 году две девочки опубликовали в соцсетях видео, где они сожгли черепаху и затоптали её. Одна из подружек, 18-летняя Дженнифер, предстала перед судом, а её несовершеннолетнюю приятельницу отпустили.

2. В 2008 году маленький американец Кристиан Ромеро застрелил своего отца и его коллегу. Убийце было всего 8 лет, он заявил, что отец грубо с ним обращался.

3. В 2009 году 11-летний американец Джордан Браун застрелил невесту своего отца, которая была на восьмом месяце беременности. Женщина скончалась на месте. Ещё не рождённого малыша врачи тоже не смогли спасти.

4. В мае 2018 года в Техасе осудили 13-летнюю девочку. Она зарезала подругу, которая пришла к ней на ночёвку, после ссоры.

5. В 2011 году 14-летний Даниэль Бартлем рассказал, что во время ссоры с матерью потерял над собой контроль. Сначала он несколько раз ударил её молотком, а потом облил бензином и поджёг.