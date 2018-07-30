Курянка с мужем приняла участие в программе на Первом канале

Ольга и Матиас Обенг рассказали зрителям о проблемах, с которыми сталкиваются пары в браке с иностранцами

42-летняя курянка Ольга Обенг и ее муж 35-летний африканец Матиас Обенг приняли участие в программе «Мужское/Женское» на Первом канале, которая была посвящена бракам с иностранцами.

Матиас приехал в Курск из Республики Гана к своему другу и познакомился с Ольгой на сайте знакомств. К тому времени курянка была в разводе и воспитывала троих детей. В настоящее время пара пять лет вместе, у них родились трое детей.