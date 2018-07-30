Как научить ребёнка сидеть

Сейчас в Интернете множество статей на тему «Как научить ребенка сидеть». Даются подробные рекомендации, как усаживать, какие опоры использовать. В некоторых даже мелькают предложения обложить малыша подушками. Приводятся комплексы упражнений для скорейшего усаживания ребенка. И лишь в некоторых появляется мнение педиатров о том, что ребенка нельзя сажать, он должен сесть сам, и желательно после того, как начнет ползать. Давайте разберемся, нужно ли учить малыша сидеть или стоит подождать, пока навык будет освоен самостоятельно.

Когда ребенок начинает сидеть самостоятельно

Конечно, все дети индивидуальны — кто-то садится раньше, кто-то позже. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), нормальным считается промежуток между 6 и 9 месяцами. Малыш может начать сидеть и в семь, и в восемь месяцев. Если у ребенка нет проблем со здоровьем и развитием опорно-двигательного аппарата, то он начнет самостоятельно садиться до 9 месяцев. Внимание! До 6-ти месяцев ребенка сажать нельзя ни в коем случае! Ни самостоятельно, ни с поддержкой! Поскольку до полугода ни позвоночник ребенка, ни его мышечный корсет не готовы к такой нагрузке, как сидячее положение.

Физическое развитие ребенка по месяцам

С самых первых дней организм ребенка готовится к будущим движениям и нагрузкам.

Возраст

Физическое развитие

1 месяц

От 1 — 1,5 месяцев ребенок хорошо держит голову, что говорит о хорошо развитых мышцах спины и шеи.

2 месяца

Движения становятся более координированными, малыш может дотянуться до заинтересовавшего предмета и пытается его удержать. Поднимает головку и удерживает ее в поднятом положении некоторое время.

3 месяца

Уверенно держит головку и вертит ею в стороны. Приподнимается и опирается на предплечья в положении лежа на животе. Переворачивается со спины на бок.

4 месяца

Лежа на животе, поднимается на вытянутых руках, уверенно опирается на локти. Переворачивается на живот и на бок. Пытается приподнять туловище из положения лежа на спине. Начинает ползать вокруг себя, лежа на животе. Уверенно держит предметы.

5 месяцев

Уверенно переворачивается на живот, пытается сидеть, опираясь на руки. Если взять малыша под мышки и поднять, он будет пытаться перебирать ножками, имитируя ходьбу.

6 месяцев

Ползает на животике. Из положения лежа на животе может вставать на четвереньки и раскачиваться. Делает попытки сидеть. Сидит, опираясь на ручки. Сидя, держит головку прямо.

7 месяцев

Сидит без опоры на руки, держит равновесие. Сидя может поворачивать корпус в стороны. Может сам сесть из положения лежа на животе, опираясь при этом на руки.

8 месяцев

Уверенно сидит без опоры на руки, принимает сидячую позу из любого положения.

Если ребенок сначала пополз, а потом уже сел — это говорит о более развитых мышцах рук и ног, с одной стороны, это неплохо. Доктор Е. Комаровский считает, что в идеале даже лучше, если ребенок сначала начнет ползать, а потом уже сидеть, так он лучше укрепит мышцы спины.

Как понять, что ребенок готов сидеть самостоятельно

Стремление сидеть является логичным звеном в цепочке развития ребенка. Мощным стимулом является любознательность ребенка. Ему нравится рассматривать все вокруг, а в положении лежа это делать уже не так интересно. Как определить, что время пришло и можно без опаски начинать присаживать (не сажать!) малыша:

ребенку исполнилось 6 месяцев;

уверенно держит головку;

самостоятельно переворачивается на животик;

лежа на животе, высоко приподнимается, опираясь на ручки, и может в таком положении пробыть до 5 минут;

самостоятельно ложится на бок;

лежа на боку, приподнимается, опираясь на ручку;

делает попытки самостоятельно садиться из положения лежа, приподнимаясь и задерживаясь в таком положении несколько секунд.

Как понять, что ребенок еще не готов сидеть

Также есть признаки, по которым можно определить и неготовность малыша самостоятельно сидеть:

ему еще нет 6-ти месяцев;

при попытке усадить ребенка спинка его становится «круглой», это значит, что мышцы спины недостаточно окрепли;

при попытке усадить малыша он заваливается на бок.

Разница между девочками и мальчиками

Сейчас уже окончательно доказано, что пол ребенка не влияет на возраст, в котором он начинает сидеть. Нет медицинского обоснования версии о большем вреде раннего присаживания для здоровья девочек. Так же, как и у мальчиков, у них должен созреть мышечный корсет, и только после этого их можно начинать сажать.

Чего ни в коем случае нельзя делать, пытаясь научить ребенка сидеть

Нельзя сажать ребенка при первых попытках сесть.

Нельзя сажать и обкладывать малыша подушками.

Нельзя сажать ребенка себе на руку или на колени.

Нельзя пользоваться рюкзачками-переносками типа «кенгуру».

Нельзя сажать в коляске или стульчике.

Нельзя удерживать в положении сидя дольше 15–20 секунд.

Если малыш садится самостоятельно до 6-ти месяцев, нельзя позволять ему находиться в таком положении больше 1 часа в день (в сумме).

Тревожные сигналы

Если наблюдается один из этих симптомов — следует обязательно обратиться к специалистам за помощью:

к 6-ти месяцам малыш не может держать головку в положении лежа на животе;

к 10-ти месяцам не делает попыток сесть.

Также могут возникнуть проблемы, если:

ребенок родился раньше срока;

была диагностирована гипоксия плода;

была анемия в период вынашивания;

произошли преждевременные роды.

Как помочь ребенку научиться сидеть

Главное — помнить, что задача родителей не научить, а помочь сесть самостоятельно. Нельзя форсировать события, чтобы в будущем не появились сколиоз и плоскостопие. Помощь же в данном случае заключается в укреплении мышц спины ребенка. Для этого рекомендуются следующие упражнения:

С самого раннего возраста делайте массаж малышу. Массажируйте спинку, ручки, ножки, грудь и животик.

С первых дней практикуйте выкладывание младенца на животик, это упражнение отлично укрепляет мышцы спины и шеи.

Если есть возможность — посещайте бассейн. Движения в воде действуют на организм ребенка общеукрепляюще. А занятия с инструктором позволят целенаправленно укрепить мышечный корсет ребенка.

Обязательно, после того как малышу исполнится 1 месяц, делайте с ним ежедневную зарядку.

У детей хорошо развит хватательный рефлекс. Позвольте малышу ухватиться обеими ручками за ваши пальцы и самостоятельно подтянуться на ручках, но не больше, чем на 30–45 градусов. Позволяйте оставаться в подтянутом состоянии не больше 30 секунд, осторожно положите на ровную поверхность. Повторять 4–5 раз, несколько раз в день.

Хорошо укрепляет мышцы спины переворачивание. Важно следить за тем, чтобы малыш легко и охотно переворачивался в обе стороны. Если ребенок неохотно переворачивается, например, с живота на спину или наоборот, нужно стимулировать его игрушками, чтобы он начал равномерно переворачиваться в обе стороны.

Поощряйте малыша к ползанию. Ползание отлично укрепляет мышечный корсет. Стимулировать нужно не столько сидение, сколько ползание.

Полезными для укрепления мышц ребенка будут упражнения на фитболе. Положите малыша на животик на мяч и покачивайте его из стороны в сторону. Можно увеличивать амплитуду качков, можно покачивать по кругу по часовой стрелке и против нее. Можно легонько пружинить на мяче.

В какой позе ребенок должен сидеть

Когда ребенок начнет сидеть самостоятельно, важно следить за тем, чтобы он делал это правильно. Важно обращать внимание на все части тела ребенка:

Голова — слегка наклонена вперед.

Шея и верх туловища — разогнуты.

Руки — спереди в качестве опоры.

Поясница и тазобедренные суставы — согнуты.

Ноги — разведены, упор приходится на боковые стороны.

Неправильная поза ребенка при сидении говорит о том, что он еще не готов сидеть самостоятельно. Кроме того, если ребенок сидит в неправильной позе, он быстро устает.

Комплекс упражнений для тренировки устойчивого сидения

Комплекс для детей, уже хорошо сидящих, был разработан доктором педагогических наук Е. Ф. Архиповым и направлен на устойчивость навыка сидения.

Провести по спинке сидящего ребенка двумя пальцами. Это движение должно простимулировать малыша выпрямить спину.

В положении сидя отвести руки ребенка назад, за спину. Голова должна подняться, спина выпрямиться.

Двигая звучащей игрушкой перед глазами сидящего ребенка, стимулировать его двигать головой в стороны. Вначале ребенок придерживается взрослым за плечи, постепенно поддержка убирается.

Малыш сидит, вытянув ножки. Взрослый разводит ручки в стороны и начинает покачивать ребенка за них из стороны в сторону, назад и вперед, по диагонали.

Малыш сидит, вытянув ножки. Взрослый разводит ручки в стороны и начинает покачивать ребенка за них из стороны в сторону. Наклоняя малыша вправо, нужно отпустить правую ручку, чтобы малыш на нее оперся, наклоняя в левую сторону — отпустить левую ручку с той же целью. Это упражнение еще называют «Ванька-встанька».

В идеале это упражнение нужно выполнять, посадив ребенка на край стола. Сбоку от него кладется привлекательная игрушка, малыш должен повернуться вбок и взять ее. Предметы кладутся на разном расстоянии от ребенка.

Сидящему ребенку предлагаются игрушки, чтобы взять их, он должен наклониться вперед и вернуться в исходное положение сидя.

Посадить ребенка верхом на валик. Валик должен располагаться между ножек, стопы опираются на стол, взрослый придерживает малыша за туловище рукой. Ребенку предлагается посмотреть на игрушку в движении, поворачивая голову и корпус. После можно положить игрушку в отдалении и предложить малышу взять ее, вернув его после этого в исходное положение.

Условия для занятий с ребенком

Любые упражнения с ребенком должны выполняться с соблюдением определенных правил:

Выполняйте упражнения в одно и то же время.

Лучше всего заниматься в первой половине дня, через час после еды.

Проветривайте комнату перед занятиями.

Позаботьтесь о том, чтобы одежда малыша была удобной и не стесняла его движений.

Обеспечьте безопасность занятий — уберите все, что может травмировать ребенка и представлять для него угрозу.

Перед проведением комплекса упражнений обязательно проведите разогревающий массаж.

Проводите упражнения на твердой поверхности. В идеале — на полу.

Повторяйте каждое упражнение 3–5 раз. Следите, чтобы малыш не уставал.

Ни в коем случае не принуждайте ребенка! Занятия должны приносить ему удовольствие!

И помните главное — не спешите! Спешка только навредит малышу. Будьте внимательны, помогайте малышу, и скоро он сам, без вашей помощи начнет садиться и изучать окружающий мир с еще большим интересом и энтузиазмом.