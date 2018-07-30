Как научить ребёнка сидеть 

Сейчас в Интернете множество статей на тему «Как научить ребенка сидеть». Даются подробные рекомендации, как усаживать, какие опоры использовать. В некоторых даже мелькают предложения обложить малыша подушками. Приводятся комплексы упражнений для скорейшего усаживания ребенка. И лишь в некоторых появляется мнение педиатров о том, что ребенка нельзя сажать, он должен сесть сам, и желательно после того, как начнет ползать. Давайте разберемся, нужно ли учить малыша сидеть или стоит подождать, пока навык будет освоен самостоятельно.
Когда ребенок начинает сидеть самостоятельно
Конечно, все дети индивидуальны — кто-то садится раньше, кто-то позже. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), нормальным считается промежуток между 6 и 9 месяцами. Малыш может начать сидеть и в семь, и в восемь месяцев. Если у ребенка нет проблем со здоровьем и развитием опорно-двигательного аппарата, то он начнет самостоятельно садиться до 9 месяцев. Внимание! До 6-ти месяцев ребенка сажать нельзя ни в коем случае! Ни самостоятельно, ни с поддержкой! Поскольку до полугода ни позвоночник ребенка, ни его мышечный корсет не готовы к такой нагрузке, как сидячее положение.
Физическое развитие ребенка по месяцам
С самых первых дней организм ребенка готовится к будущим движениям и нагрузкам.
Возраст
Физическое развитие
1 месяц
От 1 — 1,5 месяцев ребенок хорошо держит голову, что говорит о хорошо развитых мышцах спины и шеи.
2 месяца
Движения становятся более координированными, малыш может дотянуться до заинтересовавшего предмета и пытается его удержать. Поднимает головку и удерживает ее в поднятом положении некоторое время.
3 месяца
Уверенно держит головку и вертит ею в стороны. Приподнимается и опирается на предплечья в положении лежа на животе. Переворачивается со спины на бок.
4 месяца
Лежа на животе, поднимается на вытянутых руках, уверенно опирается на локти. Переворачивается на живот и на бок. Пытается приподнять туловище из положения лежа на спине. Начинает ползать вокруг себя, лежа на животе. Уверенно держит предметы.
5 месяцев
Уверенно переворачивается на живот, пытается сидеть, опираясь на руки. Если взять малыша под мышки и поднять, он будет пытаться перебирать ножками, имитируя ходьбу.
6 месяцев
Ползает на животике. Из положения лежа на животе может вставать на четвереньки и раскачиваться. Делает попытки сидеть. Сидит, опираясь на ручки. Сидя, держит головку прямо.
7 месяцев
Сидит без опоры на руки, держит равновесие. Сидя может поворачивать корпус в стороны. Может сам сесть из положения лежа на животе, опираясь при этом на руки.
8 месяцев
Уверенно сидит без опоры на руки, принимает сидячую позу из любого положения.
Если ребенок сначала пополз, а потом уже сел — это говорит о более развитых мышцах рук и ног, с одной стороны, это неплохо. Доктор Е. Комаровский считает, что в идеале даже лучше, если ребенок сначала начнет ползать, а потом уже сидеть, так он лучше укрепит мышцы спины.
Как понять, что ребенок готов сидеть самостоятельно
Стремление сидеть является логичным звеном в цепочке развития ребенка. Мощным стимулом является любознательность ребенка. Ему нравится рассматривать все вокруг, а в положении лежа это делать уже не так интересно. Как определить, что время пришло и можно без опаски начинать присаживать (не сажать!) малыша:
ребенку исполнилось 6 месяцев;
уверенно держит головку;
самостоятельно переворачивается на животик;
лежа на животе, высоко приподнимается, опираясь на ручки, и может в таком положении пробыть до 5 минут;
самостоятельно ложится на бок;
лежа на боку, приподнимается, опираясь на ручку;
делает попытки самостоятельно садиться из положения лежа, приподнимаясь и задерживаясь в таком положении несколько секунд.
Как понять, что ребенок еще не готов сидеть
Также есть признаки, по которым можно определить и неготовность малыша самостоятельно сидеть:
ему еще нет 6-ти месяцев;
при попытке усадить ребенка спинка его становится «круглой», это значит, что мышцы спины недостаточно окрепли;
при попытке усадить малыша он заваливается на бок.
Разница между девочками и мальчиками
Сейчас уже окончательно доказано, что пол ребенка не влияет на возраст, в котором он начинает сидеть. Нет медицинского обоснования версии о большем вреде раннего присаживания для здоровья девочек. Так же, как и у мальчиков, у них должен созреть мышечный корсет, и только после этого их можно начинать сажать.
Чего ни в коем случае нельзя делать, пытаясь научить ребенка сидеть
Нельзя сажать ребенка при первых попытках сесть.
Нельзя сажать и обкладывать малыша подушками.
Нельзя сажать ребенка себе на руку или на колени.
Нельзя пользоваться рюкзачками-переносками типа «кенгуру».
Нельзя сажать в коляске или стульчике.
Нельзя удерживать в положении сидя дольше 15–20 секунд.
Если малыш садится самостоятельно до 6-ти месяцев, нельзя позволять ему находиться в таком положении больше 1 часа в день (в сумме).
Тревожные сигналы
Если наблюдается один из этих симптомов — следует обязательно обратиться к специалистам за помощью:
к 6-ти месяцам малыш не может держать головку в положении лежа на животе;
к 10-ти месяцам не делает попыток сесть.
Также могут возникнуть проблемы, если:
ребенок родился раньше срока;
была диагностирована гипоксия плода;
была анемия в период вынашивания;
произошли преждевременные роды.
Как помочь ребенку научиться сидеть
Главное — помнить, что задача родителей не научить, а помочь сесть самостоятельно. Нельзя форсировать события, чтобы в будущем не появились сколиоз и плоскостопие. Помощь же в данном случае заключается в укреплении мышц спины ребенка. Для этого рекомендуются следующие упражнения:
С самого раннего возраста делайте массаж малышу. Массажируйте спинку, ручки, ножки, грудь и животик.
С первых дней практикуйте выкладывание младенца на животик, это упражнение отлично укрепляет мышцы спины и шеи.
Если есть возможность — посещайте бассейн. Движения в воде действуют на организм ребенка общеукрепляюще. А занятия с инструктором позволят целенаправленно укрепить мышечный корсет ребенка.
Обязательно, после того как малышу исполнится 1 месяц, делайте с ним ежедневную зарядку.
У детей хорошо развит хватательный рефлекс. Позвольте малышу ухватиться обеими ручками за ваши пальцы и самостоятельно подтянуться на ручках, но не больше, чем на 30–45 градусов. Позволяйте оставаться в подтянутом состоянии не больше 30 секунд, осторожно положите на ровную поверхность. Повторять 4–5 раз, несколько раз в день.
Хорошо укрепляет мышцы спины переворачивание. Важно следить за тем, чтобы малыш легко и охотно переворачивался в обе стороны. Если ребенок неохотно переворачивается, например, с живота на спину или наоборот, нужно стимулировать его игрушками, чтобы он начал равномерно переворачиваться в обе стороны.
Поощряйте малыша к ползанию. Ползание отлично укрепляет мышечный корсет. Стимулировать нужно не столько сидение, сколько ползание.
Полезными для укрепления мышц ребенка будут упражнения на фитболе. Положите малыша на животик на мяч и покачивайте его из стороны в сторону. Можно увеличивать амплитуду качков, можно покачивать по кругу по часовой стрелке и против нее. Можно легонько пружинить на мяче.
В какой позе ребенок должен сидеть
Когда ребенок начнет сидеть самостоятельно, важно следить за тем, чтобы он делал это правильно. Важно обращать внимание на все части тела ребенка:
Голова — слегка наклонена вперед.
Шея и верх туловища — разогнуты.
Руки — спереди в качестве опоры.
Поясница и тазобедренные суставы — согнуты.
Ноги — разведены, упор приходится на боковые стороны.
Неправильная поза ребенка при сидении говорит о том, что он еще не готов сидеть самостоятельно. Кроме того, если ребенок сидит в неправильной позе, он быстро устает.
Комплекс упражнений для тренировки устойчивого сидения
Комплекс для детей, уже хорошо сидящих, был разработан доктором педагогических наук Е. Ф. Архиповым и направлен на устойчивость навыка сидения.
Провести по спинке сидящего ребенка двумя пальцами. Это движение должно простимулировать малыша выпрямить спину.
В положении сидя отвести руки ребенка назад, за спину. Голова должна подняться, спина выпрямиться.
Двигая звучащей игрушкой перед глазами сидящего ребенка, стимулировать его двигать головой в стороны. Вначале ребенок придерживается взрослым за плечи, постепенно поддержка убирается.
Малыш сидит, вытянув ножки. Взрослый разводит ручки в стороны и начинает покачивать ребенка за них из стороны в сторону, назад и вперед, по диагонали.
Малыш сидит, вытянув ножки. Взрослый разводит ручки в стороны и начинает покачивать ребенка за них из стороны в сторону. Наклоняя малыша вправо, нужно отпустить правую ручку, чтобы малыш на нее оперся, наклоняя в левую сторону — отпустить левую ручку с той же целью. Это упражнение еще называют «Ванька-встанька».
В идеале это упражнение нужно выполнять, посадив ребенка на край стола. Сбоку от него кладется привлекательная игрушка, малыш должен повернуться вбок и взять ее. Предметы кладутся на разном расстоянии от ребенка.
Сидящему ребенку предлагаются игрушки, чтобы взять их, он должен наклониться вперед и вернуться в исходное положение сидя.
Посадить ребенка верхом на валик. Валик должен располагаться между ножек, стопы опираются на стол, взрослый придерживает малыша за туловище рукой. Ребенку предлагается посмотреть на игрушку в движении, поворачивая голову и корпус. После можно положить игрушку в отдалении и предложить малышу взять ее, вернув его после этого в исходное положение.
Условия для занятий с ребенком
Любые упражнения с ребенком должны выполняться с соблюдением определенных правил:
Выполняйте упражнения в одно и то же время.
Лучше всего заниматься в первой половине дня, через час после еды.
Проветривайте комнату перед занятиями.
Позаботьтесь о том, чтобы одежда малыша была удобной и не стесняла его движений.
Обеспечьте безопасность занятий — уберите все, что может травмировать ребенка и представлять для него угрозу.
Перед проведением комплекса упражнений обязательно проведите разогревающий массаж.
Проводите упражнения на твердой поверхности. В идеале — на полу.
Повторяйте каждое упражнение 3–5 раз. Следите, чтобы малыш не уставал.
Ни в коем случае не принуждайте ребенка! Занятия должны приносить ему удовольствие!
И помните главное — не спешите! Спешка только навредит малышу. Будьте внимательны, помогайте малышу, и скоро он сам, без вашей помощи начнет садиться и изучать окружающий мир с еще большим интересом и энтузиазмом.