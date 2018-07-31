В одном из улусов Бурятии во сне задохнулся семимесячный ребенок

В Заиграевском районе Бурятии выясняются обстоятельства смерти грудного ребенка. Тело 7-месячного ребенка, который задохнулся во время сна, попав в щель между кроватью и стеной комнаты, было обнаружено вечером 29 июля в одном из домов улуса Нарын, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на следственное управление следственного комитета по РБ.

По предварительным данным, мать с грудным ребенком приехала из Улан-Удэ в улус в гости к своим родителям. В доме была люлька, однако малыш плохо в ней спал, поэтому его укладывали на большую кровать. Из-за плинтуса кровать не вставала вплотную к стене. Чтобы ребенок не упал, щель рядом со стеной прикрывали свернутым одеялом. 29 июля женщина, как обычно, вечером уложила сына спать, а сама ушла поливать огород. В доме находились родственники, которых она попросила присмотреть за ребенком. Однако мальчик не плакал, поэтому все думали, что он спит, и не обращали на кровать внимание.

Мать вернулась через некоторое время, увидела, что одеяло, которым была прикрыта щель, скомкано, а тело ребенка находиться между кроватью и стеной. Женщина достала малыша, но почувствовала, что он не дышит. Вместе с родственниками они повезли мальчика в соседнее село в больницу, но там врачам пришлось констатировать смерть младенца. Вероятно во сне, ворочаясь, он столкнул одеяло, упал в щель и задохнулся.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Экспертным путем выясняется точная причина смерти ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

В Бурятии нередко подобным образом гибнут дети, отмечают в ведомстве. Их оставляют спать на небезопасных высоких кроватях, диванах, креслах без надлежащего ограждения. Также нередки случаи смерти младенцев во сне, когда кормящие матери на ночь не укладывают детей в люльку или кроватку, оставляют их рядом с собой, засыпают и во сне придавливают малыша. Для того, чтобы избежать таких трагедий, настоятельно просим всех матерей строго придерживаться рекомендаций врачей, которые даются в родильных домах — после кормления обязательно перекладывать малыша в кроватку; максимально обезопасить спальное место ребенка, которое должно быть огорожено бортами, исключающими падение малыша, его контакт с электрическими приборами и доступ домашних животных и др.

Также нередко несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Так, напомним, в Улан-Удэ 10-месячная девочка умерла, захлебнувшись в ведре с водой. Тело 10-месячной девочки с признаками асфиксии (утопления) было обнаружено 18 марта 2018 года. Родители покойного ребенка рассказали, дочь упала в ведро из-под умывальника, пока они спали.

Это неполный текст новости