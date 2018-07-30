Ещё
Годовалый мальчик в Митино проглотил стеклянный шарик и задохнулся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Годовалый мальчик в Митино проглотил стеклянный шарик и задохнулся 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
На северо-западе столицы малолетний ребенок умер, подавившись игрушкой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 29 июля в службу «02» поступила информация о происшествии в квартире на Пятницком шоссе, д. 36, корп. 1.
«Оперативники прибыли на место и опросили 30-летнюю женщину, которая пояснила, что находилась дома вместе с сестрой и годовалым сыном, который играл со стеклянным шариком. В какой-то момент гражданка услышала, что ребенок стал задыхаться. Она сразу же попыталась вытащить застрявший в горле сына шарик, но не смогла, и через несколько минут малыш не подавал признаков жизни. Прибывшему наряду «скорой помощи» осталось только констатировать смерть от удушья», — пояснил собеседник агентства.
По данному факту следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуме предложили подумать над повышением привлекательности свадебного обряда Братский корпус XVII века отреставрировали на территории Знаменского монастыря Рособрнадзор проверит качество знаний по истории, обществознанию и иностранному языку в школах в 2016 г.
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна84
Японка стала «живой куклой» и прославилась1
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение