Годовалый мальчик в Митино проглотил стеклянный шарик и задохнулся

Поздним вечером 29 июля в службу «02» поступила информация о происшествии в квартире на Пятницком шоссе, д. 36, корп. 1.

«Оперативники прибыли на место и опросили 30-летнюю женщину, которая пояснила, что находилась дома вместе с сестрой и годовалым сыном, который играл со стеклянным шариком. В какой-то момент гражданка услышала, что ребенок стал задыхаться. Она сразу же попыталась вытащить застрявший в горле сына шарик, но не смогла, и через несколько минут малыш не подавал признаков жизни. Прибывшему наряду «скорой помощи» осталось только констатировать смерть от удушья», — пояснил собеседник агентства.

По данному факту следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.