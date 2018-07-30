Родители и дети: дать ребенку «все»?

СодержаниеИзобилие игрушек или богатая фантазия?Пытливый ум вместо репетиторстваКнига — лучший гаджет для ребенкаВеселые игры против игровой комнатыЖивое общение вместо денег

В предпоследний день уходящего июля мы отмечаем чудесный праздник, о котором не все знают — Международный день дружбы. Сегодня мы поговорим о том, как стать другом своему ребенку и сделать его счастливым. Кто-то скажет, что счастливый ребенок — это тот, у которого все есть. Но каждый вкладывает свой смысл в понятие «все есть». Интересно, каким образом можно не просто обеспечивать ребенка всеми благами, а давать ему толчок для развития и роста?

Изобилие игрушек или богатая фантазия?

Наверняка многие родители замечали, что их ребенку нечем играть, а игрушки в то же время некуда складывать. Изобилие товаров в магазине, большой соблазн купить все самые модные игрушки, желание обеспечить ребенку счастливое детство приводят к тому, что уже к 5 годам дома не остается свободного островка от игрушек. Неужели, это действительно нужно?

Проблема

Как ни странно, но дети тем меньше ценят свои игрушки, чем легче они им достаются. Красивые кукольные наборы и навороченные парковки для машинок, серии дорогих игрушек по мотивам любимых мультфильмов и интерактивные собачки завораживают детей буквально на несколько дней, а потом они все «скучают» и пылятся на полках. Родители недоумевают, почему так. Ведь они, в свою очередь, могут по пальцам пересчитать все свои игрушки из детства, которые никогда не надоедали.

Хорошая идея

Игра по-настоящему и надолго интересует ребенка тогда, когда есть возможность для фантазии и реализации своих задумок. Именно поэтому «сварить суп» из песка, камней и одуванчиков оказывается гораздо занятнее, чем раскладывать в кукольные тарелки уже готовые резиновые и пластмассовые продукты. Самодельный кассовый аппарат из старого микрокалькулятора, нарисованные деньги и «подножный» товар на большее время завлекут юных предпринимателей, чем готовые наборы для игры «в магазин». Пара покрывал, накинутых на стол или на стремянку, обеспечат ребенка «собственным жильем», а пара фонариков и выключенный в комнате свет только добавят веселых впечатлений и будут куда интереснее, чем новомодные палатки и вигвамы.

Пытливый ум вместо репетиторства

О репетиторах родители начинают задумываться еще с детсадовского возраста. С чем это связано? С первого класса и на детей, и на родителей нагоняется страх предстоящего ЕГЭ и сложности школьной программы. На каждом шагу говорится о том, как важно получить хорошее образование, которое приравнивается к безбедному будущему. Обесценивается работа простого учителя, превозносится репетиторство.

Проблема

Если речь идет о временной необходимости подтянуть ребенка по какому-либо предмету, о подготовке к экзамену или поступлению в ВУЗ, то проблемы нет. А вот постоянное репетиторство, да еще по нескольким предметам, некоторым детям очень мешает. Дело в том, что ребенок привыкает к тому, что ему на дом «принесут» готовые знания. Родители начинают замечать проблему, если вдруг отказываются от репетиторства: становится очевидным, что самостоятельно ребенок не может и «шага ступить».

Хорошая идея

Самое лучшее — обращаться к репетиторам только в случае острой необходимости: ребенок не понимает определенные темы, много пропустил в школе по болезни, готовится к олимпиаде или «на носу» у него сложный экзамен. Наиболее важно следующее: научить ребенка добывать дополнительную информацию. Где ее можно почерпнуть? Книги, энциклопедии, справочники, задачники, проверенные учебные сайты, видеоуроки, встречи с интересными людьми и другие источники знаний пусть и отнимают у ребенка больше времени, но они заставляют его размышлять, анализировать, выделять главное и искать новое.

Книга — лучший гаджет для ребенка

Современный ребенок без планшета, смартфона или игровой приставки — редкость. Плохо ли это? С одной стороны, это здорово, когда ребенок шагает в ногу со временем и развивается. С другой стороны, есть отрицательные последствия при чрезмерном увлечении гаджетами (начиная от неврологических нарушений и проблем со зрением, заканчивая психоэмоциональными сложностями).

Проблема

Очень сложно найти ту грань, при которой от гаджетов будет больше пользы, чем вреда. Однако это реально, всего лишь выставив ребенку четкие временные рамки по их использованию (это касается просмотра мультфильмов в том числе). А чем же занять ребенка, кроме игрушек? Как его развивать, чтобы он не чувствовал себя обделенным?

Хорошая идея

Может кто-то отнесется к этой идее скептически, но дети очень любят интересные книги. Задача родителей — привить любовь к чтению собственным примером и обеспечить ребенку выбор литературных произведений. Можно провести веселый эксперимент: вместо дорогого гаджета подарить ребенку много хороших книг по его возрасту (художественных, научно-познавательных) и посмотреть, какая будет реакция на подарок. С дошкольниками и младшими школьниками лучше всего читать вместе, нарочно заканчивая чтение на самом интересном месте.

Веселые игры против игровой комнаты

Кто из детей не любит посещать игровые комнаты с различными развлечениями! Это весело и очень увлекательно. Они просят своих родителей пойти туда снова и снова, отмечать там семейные праздники и проводить выходные. А в случае отказа очень огорчаются и не знают, чем себя занять.

Проблема

В чем же кроется проблема? Требуется постоянное сопровождение взрослых и немалые материальные затраты (особенно, если детей в семье несколько). Сказать ребенку: «Нет!» — иногда сложно и не хочется, а пойти туда в очередной раз нет ни желания, ни времени.

Хорошая идея

Можно договориться на семейном совете о приемлемой частоте посещений игровых комнат (например, 2 раза в месяц), и научить детей развлекаться другими способами в зависимости от погодных условий, времени года и численности компании. На сэкономленные деньги можно купить хорошие настольные игры, велосипед, коньки, ролики, обручи, скакалки, дартс, ракетки и теннисные мячики и другой спортивный инвентарь на любой возраст и вкус. Здорово научить детей подвижным играм на улице и тихим домашним развлечениям.

Живое общение вместо денег

Нередко родители не хотят рожать второго ребенка из-за того, чтобы обеспечить достойное будущее своего первенца, тем самым лишая его брата или сестры. Еще чаще мамы и папы проводят все свое время на работе (а то и на нескольких), чтобы дать своим детям все самое лучшее, дорогое и современное (модная одежда, навороченные игрушки, дорогие развлечения).

Проблема

Деньги зарабатываются и тратятся с бешенной скоростью, но еще быстрее в это время растут дети, детство которых проходит мимо их вечно занятых мам и пап. Повернуть время вспять не удавалось еще никому, а осознание этой проблемы приходит порой поздно.

Хорошая идея

Понять и принять тот факт, что всех денег не заработать, и спланировать так свои будни и выходные дни, чтобы в них всегда было место детям. Дети гораздо больше оценят совместный поход в лес с мамой и папой, семейные вечерние игры в лото и «монополию», дружное приготовление вкусной пиццы, чем сухие слова: «Отвяжись, я занята. Для тебя и стараюсь и целыми днями, чтобы у тебя все было!»

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