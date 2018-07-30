В Бурятии малыш задохнулся во время сна

Трагедия, о которой идет речь, произошла в одном из улусов Заиграевского района. Женщина приехала в гости к своим родителям с семимесячным сыном. Во время разбирательств следователи установили, что в доме находилась люлька, но малыш плохо в ней спал, а потому его укладывали спать на большую кровать, которая не вставала вплотную к стене, поскольку мешал плинтус. Для того чтобы ребенок не упал, щель рядом со стеной прикрывали свернутым одеялом. В день трагедии, женщина уложила малыша спать, а сама пошла поливать огород. Приглядывать за малышом остались родственники, которые не обращали внимания на кровать, потому что в комнате было тихо, и все посчитали, что мальчик спит.

Спустя некоторое время мать вернулась и обнаружила что одеяло, которым была прикрыта щель, скомкано, а тело ребенка находится между кроватью и стеной. Женщина достала малыша, но почувствовала, что тот не дышит. В пресс-службе СУ СКР пояснили, что женщина незамедлительно вместе с родственниками повезла сына в больницу, но медики лишь констатировали смерть малыша. Скорее всего во сне, ворочаясь, он столкнул одеяло, упал в щель и задохнулся.

В настоящее время по факту случившегося проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Экспертам предстоит определить точную причину гибели ребенка.

Фото: pexels.com.