Дагестанские дети в Сирии и Ираке. Цены растут

Цены растутОбстановка в единственной пока еще не освобожденной от боевиков зоне деэскалации «Идлиб» — ключевая тема 10-ой встречи в рамках Астанинского формата, которая проходит сегодня в Сочи. Особое внимание будет направлено и на тему беженцев.

Уполномоченная при Главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова

Только в 2017 году к Уполномоченной при Главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка Марине Ежовой поступило 412 заявлений с просьбой вернуть детей из зон вооруженного конфликта в Сирии и Ираке. Учитывая, что в каждой семье по 3-5 детей, а заявления продолжают поступать, проблема для Дагестана достаточно масштабна, чтобы к ней подключились структуры всех уровней, а также общественники.

Большинство детей в Ираке со своими мамами в тюрьмах, в Сирии, на территориях, удерживаемых боевиками — в подвалах и руинах. В ужасных, нечеловеческих условиях, без возможности покинуть регион. 30% дагестанских детей — в возрасте до трех лет, в том числе 9% детей родились уже на территории зон вооруженных конфликтов, 54% детей — в возрасте от 4 до 9 лет, 18% — в возрасте от 10 лет и старше.

Хеда Саратова, член Совета по правам человека при Главе ЧР рассказывает, что во время последней её поездки в Сирию проводник сказал, что в захваченном боевиками Идлибе удерживается порядка семи тысяч иностранных женщин и детей, с российского Кавказа — половина от этого числа. В кабинете Саратовой более 700 заявлений о необходимости спасения родных из Сирии, это порядка двух тысяч человек, нуждающихся в срочной помощи.

Свыше 100 детей и женщин из России и стран СНГ возвращено на сегодняшний день, начиная с 2017 года. В 2018 году работа по вызволению детей и женщин из зоны конфликта остановлена по неясным причинам. «В этом году одного еще ребенка вызволили, — рассказывает Марина Ежова, — привезли обычным рейсом. Этим вопросом активно занимались родственники мальчика. Он был на территории Турции. С нашей стороны была помощь с документами и юридическое сопровождение. Сейчас процесс вывоза женщин и детей приостановлен, увы.

Когда мы вывозим детей, мы внимательно смотрим, кому мы их передаем здесь в Дагестане. Нам важно, чтобы это были родственники ребенка, ничем не соприкоснувшиеся с темой экстремизма. Важно, чтобы мама или папа, оставшиеся на стороне боевиков, ни при каких обстоятельствах не могли влиять на ребенка, зомбировать его, превращая его в человека, ориентированного на экстремистскую идеологию. Работа ведется очень индивидуально, адресно. Мы внимательно смотрим на окружение. Далеко не всегда внуков себе могут забрать бабушки, чьи сыновья уехали воевать за экстремистов, а потом еще от своих матерей переводы получали, но не привлечены к ответственности за это в силу возраста и каких-то обстоятельств гуманизма. Это могут быть и дальние родственники в других регионах, главное — чтобы ребенку были предоставлены соответствующие условия».

“Среди остающихся в Сирии и Ираке есть девчонки, как правило, не сильно грамотные, которые действительно просто совершили очень большую трагическую глупость, просто поехали за мужьями на край света, не подумав, куда, — объясняет ситуацию с бежавшими в Сирию женщинами дагестанская омбудсмен. — Но к таким девочкам и у спецслужб претензий минимум. Например, вывезенные вторым бортом башкирки. Когда им мужья сказали ехать в Халифат, те отказались. Мужья просто выкрали у них детей, и женщины вынуждены были поехать вслед за детьми. Но как они поехали? Они сначала обратились в силовые структуры, в суд, доказали, что необходимо открыть розыскное дело, что позволило подключить Интерпол и другие международные организации. Они переписали имущество на третьих лиц, чтобы у этих пап не было возможности ими распоряжаться. Ведь папы оставляли доверенность, и все имущество просто продавалось с молотка, деньги отправлялись террористам. И эти женщины сами поехали за детьми и застряли на захваченных территориях, и выбрались уже только с помощью российских властей. После стандартной процедуры идентификации личности и допроса они были отпущены домой.

Но есть и другие. Например, пятикратная черная вдова. Она уже была в республике Дагестан осуждена, понесла наказание. Первое, что она сделала, когда вышла из тюрьмы — уехала в Сирию. Каждый ее ребенок — география мира. У одного ее ребенка место рождения Ташкент, у другого — Албания, третий — Турция, четвертый — Махачкала, пятый — какая-то экзотическая страна на востоке. Эта женщина пятерых здоровых мужиков, причем разных национальностей, разных вер, завербовала, «уработала» так, что они оставляли всё и уезжали в Сирию. Там их убивали, она ехала за следующим. Экстремизм притянул очень много криминальных женщин. И среди тех, кого эвакуировали из Сирии, были женщины с очень серьезным боевым прошлым. Конечно, у правоохранительных структур к ним серьезные вопросы. Трудно назвать простым совпадением, что при первой возможности улететь на самолет попали жены высокопоставленных боевиков, видимо, рассчитывая, что к ним не будут предъявлены обвинения, опираясь на заявление Главы Чеченской Республики”. Работа по вызволению детей и женщин из зоны конфликта пока приостановлена.

Девочка, вывезенная с территори Сирии. Ноги пострадали в период пребывания на захваченных боевикми территориях.

Родственники лиц, находящихся в Сирии и Ираке, не теряют надежды на их вызволение. Хеда Саратова на мероприятии «Сирия-Ирак: Спасти будущее» собрала десятки людей из разных регионов России и стран СНГ, чьи дети по тем или иным обстоятельствам находятся в зоне боевых действий на территории Сирии и Ирака. На фотографиях женщины и дети, совсем маленькие малыши, немало и новорожденных. На экран транслируются кадры вызволения из обстреливаемых территорий мужчины с двумя детьми. Беглец хрипит в телефон: «Нет сил, вода закончилась, дети идти не могут». Фраза берет за душу, переворачивает все внутри, на заднем фоне слышны всхлипы ребенка, на экране кадры бегущих людей, тяжелой артиллерии. Сложно представить, что ты сейчас находишься в мирном российском Грозном, который и сам пережил немало.

Круглый стол на тему: «Сирия-Ирак: Спасти будущее». Грозный, 27 июля 2018г.

“Когда мы были в МИДе , нам сказали, что иракская сторона запрашивает по 6000 долларов за каждого ребенка, — рассказывает присутствующим чеченская правозащитница, — за то, что они содержали их эти восемь месяцев в приютах. Российским ведомством проводится работа и по детям, остающимся в Ираке, и по женщинам. Точных цифр по количеству российских граждан в Сирии и Ираке пока нет”. Официальные каналы эвакуации, которые предоставляет Россия — не единственная возможность покинуть регион и ею будут пользоваться, в первую очередь, те, кто представляет экстремистскую угрозу. Продажу женщин и детей могут организовать и третьи стороны. Хеда Саратова рассказала, что курды делают бизнес на людях, оказавшихся «у них в руках». Поэтому важно как можно скорее наладить вывоз наших граждан, с осуществлением учета и контроля всех прибывающих из региона.

Директор организации «Женщины за развитие», Чечня, обладатель международных премий в области защиты прав человека Либкан Базаева.

“Дорогие братья и сестры! Мы здесь в Чеченской республике можем на НКО, как общественники работаем, проводя профилактику радикализма и экстремизма среди нашей молодежи и конкретно среди женщин. Мы стараемся предупредить, упредить тех, кто находится в зоне риска. Я хочу поддержать всех, кто сегодня пытается спасти несчастных заблудших женщин и невинных детей, потому что дети рождаются невинными. Против зверства террористов и экстремистов мы можем поставить только гуманность и доброту!”, — со словами поддержки возвращения детей и женщин из Сирии и Ирака обратилась к присутствующим Либкан Базаева — директор организации «Женщины за развитие», обладатель международных премий в области защиты прав человека.