Названы самые популярные в 2018 году имена в Ханты-Мансийске

Самым популярным мужским именем в первом полугодии 2018 года стало имя Артем. Так назвали 24 новорожденных мальчиков.

Также среди популярных мужских имен оказались Михаил, Александр, Максим и Марк.

Новорожденных девочек чаще всего назвали именем Анна. Вторым женским именем по популярности стала Полина, следом идут Дарья, София и Алиса.

Кроме того, в Ханты-Мансийске набирают популярности старорусские и редкие имена. В загсе зарегистрировали детей, которых родители назвали Еремей, Савва, Гавриил, Ефим, Мирослав, Серафим, Евангелина, Августа, Алекса. В этом году к списку редких имен прибавилась и Ольга — такого имени удостоились только две девочки, сообщает «Югра-ТВ».