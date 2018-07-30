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Названы самые популярные в 2018 году имена в Ханты-Мансийске
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Названы самые популярные в 2018 году имена в Ханты-Мансийске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самым популярным мужским именем в первом полугодии 2018 года стало имя Артем. Так назвали 24 новорожденных мальчиков.
Также среди популярных мужских имен оказались Михаил, Александр, Максим и Марк.
Новорожденных девочек чаще всего назвали именем Анна. Вторым женским именем по популярности стала Полина, следом идут Дарья, София и Алиса.
Кроме того, в Ханты-Мансийске набирают популярности старорусские и редкие имена. В загсе зарегистрировали детей, которых родители назвали Еремей, Савва, Гавриил, Ефим, Мирослав, Серафим, Евангелина, Августа, Алекса. В этом году к списку редких имен прибавилась и Ольга — такого имени удостоились только две девочки, сообщает «Югра-ТВ».
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