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Стас Михайлов порадовал поклонников фотографией подросших дочек
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Стас Михайлов порадовал поклонников фотографией подросших дочек 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях заслуженный артист РФ Стас Михайлов опубликовал красочный семейный фотопортрет на личной странице «Инстаграма». На снимке запечатлены его младшие дети: девятилетняя Иваннка и шестилетня Маша.
В комментариях многочисленные поклонницы артиста пожелали девочкам здоровья и всех земных благ, не преминув отметить сходство со знаменитым папой. Напомним, что обе дочки появились на свет в нынешнем браке Михайлова с Инной Канчельскис. Известно, что у нее есть сын Андрей и дочь Ева от первого брака, которых Стас усыновил. У самого музыканта есть старше дети от прошлых отношений — Дарья и Никита.
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