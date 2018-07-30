Стас Михайлов порадовал поклонников фотографией подросших дочек

На днях заслуженный артист РФ Стас Михайлов опубликовал красочный семейный фотопортрет на личной странице «Инстаграма». На снимке запечатлены его младшие дети: девятилетняя Иваннка и шестилетня Маша.

В комментариях многочисленные поклонницы артиста пожелали девочкам здоровья и всех земных благ, не преминув отметить сходство со знаменитым папой. Напомним, что обе дочки появились на свет в нынешнем браке Михайлова с Инной Канчельскис. Известно, что у нее есть сын Андрей и дочь Ева от первого брака, которых Стас усыновил. У самого музыканта есть старше дети от прошлых отношений — Дарья и Никита.